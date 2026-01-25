So tricksen Sie Ihr Hirn zum Durchhalten aus!

„Viele geben auf, weil sie glauben, ein Rückfall sei ein Scheitern“, sagt die „Krone“-Expertin. „Dabei ist er ein normaler Teil des Lernprozesses.“ Wer Rückschläge als Teil des Prozesses akzeptiert, bleibt resilienter.

Und zu guter Letzt: Da das Gehirn stark auf soziale Bestätigung reagiert, haben jene, die sich für Aktivitäten verabreden, Fortschritte teilen und gemeinsam Ziele verfolgen, die Nase vorne. Nach dem Motto: Motivation verdoppelt sich, wenn man sie teilt.