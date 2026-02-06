Hard besiegt Hollabrunn beim Rückrundenstart 33:29

LIVE: Pause! Austria führt in Salzburg mit 2:0
Bundesliga im TICKER
Der HC Hard hat sich am Freitagabend zum Auftakt der Rückrunde des Grunddurchganges der Handball Liga Austria (HLA) zu einem 33:29-Heimsieg gegen UHC Hollabrunn gemüht!
Das Schlusslicht aus Niederösterreich führte nicht nur zur Pause, sondern auch noch sechs Minuten vor Schluss.
Dann aber drehten die Vorarlberger auf und verhinderten im ersten Liga-Spiel nach der EM-Pause den dritten Saisonsieg des Gegners.
Hard selbst rückte hinter Ferlach auf Tabellenrang 2 vor.
