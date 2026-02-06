Union Berlin gegen Frankfurt 20.30 Uhr LIVE

In der Bundesliga sind sechs Vereine nach der Winterpause noch ohne Sieg, dazu gehören Union Berlin und Eintracht Frankfurt. Für die Köpenicker gab es in diesem Jahr zunächst drei Remis, dann zwei Niederlagen. Drei Niederlagen in Serie gab es unter Steffen Baumgart noch nie. Frankfurt wartet seit sechs Bundesliga-Spielen auf einen Sieg, für die Hessen ist dies die längste Negativserie seit Frühjahr 2023.