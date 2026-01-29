Dieses Wonderbra-Model kommt zum Wiener Opernball

Die slowakisch‑französische Ikone zählt seit Jahrzehnten zu den berühmtesten Models Europas und wurde als Wonderbra‑Testimonial weltweit bekannt. Im Februar ist das Supermodel Gast beim Wiener Opernball.
Adriana Karembeu wird auf Einladung der „STYLE UP YOUR LIFE!“-Herausgeber Adi Weiss & Michael Lameraner neben The BossHoss, Nadine Mirada und Evelyn Burdecki für Glamour sorgen.
International begehrt
Mit ihren legendär langen Beinen wurde Karembeu zum internationalen Runway‑Phänomen und später zur begehrten Werbefigur globaler Marken.
Auch vor der Kamera hat sie sich längst einen Namen gemacht: Rollen in Produktionen wie „Asterix & Obelix“ an der Seite von Gérard Depardieu und Christian Clavier sowie zahlreiche TV‑Shows und Modeformate machten sie auch in Hollywood präsent.
Für die 1,83 Meter große Schönheit wird es der erste Besuch beim Opernball sein – und die Vorfreude ist groß. Karembeu spricht von „einem der glamourösesten Abende Europas“, auf den sie sich besonders freue.
Supermodel‑Glam
Die Gastgeber Adi Weiss und Michael Lameraner zeigen sich begeistert: „Mit Adriana Karembeu bekommen wir noch mehr Supermodel‑Glam nach Wien. Sie ist eine internationale Ikone – schöner kann man Star‑Appeal am Opernball kaum umsetzen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.