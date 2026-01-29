Vorteilswelt
Noch mehr Glamour!

Dieses Wonderbra-Model kommt zum Wiener Opernball

Adabei Österreich
29.01.2026 13:57
Sie wurde in den 2000ern als Wonderbra-Model weltberühmt. In diesem Jahr beehrt sie den Wiener ...
Sie wurde in den 2000ern als Wonderbra-Model weltberühmt. In diesem Jahr beehrt sie den Wiener Opernball.(Bild: APA-Images / PA / HANSON FIONA HANSON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die slowakisch‑französische Ikone zählt seit Jahrzehnten zu den berühmtesten Models Europas und wurde als Wonderbra‑Testimonial weltweit bekannt. Im Februar ist das Supermodel Gast beim Wiener Opernball. 

0 Kommentare

Adriana Karembeu wird auf Einladung der „STYLE UP YOUR LIFE!“-Herausgeber Adi Weiss & Michael Lameraner neben The BossHoss, Nadine Mirada und Evelyn Burdecki für Glamour sorgen.

International begehrt
Mit ihren legendär langen Beinen wurde Karembeu zum internationalen Runway‑Phänomen und später zur begehrten Werbefigur globaler Marken.

Adriana Karembeu
Adriana Karembeu(Bild: APA/AFP or licensors)

Auch vor der Kamera hat sie sich längst einen Namen gemacht: Rollen in Produktionen wie „Asterix & Obelix“ an der Seite von Gérard Depardieu und Christian Clavier sowie zahlreiche TV‑Shows und Modeformate machten sie auch in Hollywood präsent.

Gastgeber Adi Weiss und Michael Lameraner sind begeistert von Karembeu
Gastgeber Adi Weiss und Michael Lameraner sind begeistert von Karembeu(Bild: STYLE UP YOUR LIFE!kmm)

Für die 1,83 Meter große Schönheit wird es der erste Besuch beim Opernball sein – und die Vorfreude ist groß. Karembeu spricht von „einem der glamourösesten Abende Europas“, auf den sie sich besonders freue.

 Supermodel‑Glam
Die Gastgeber Adi Weiss und Michael Lameraner zeigen sich begeistert: „Mit Adriana Karembeu bekommen wir noch mehr Supermodel‑Glam nach Wien. Sie ist eine internationale Ikone – schöner kann man Star‑Appeal am Opernball kaum umsetzen.“

