Hollywood-Ikone als Stargast beim Wiener Opernball

2008 war sie bereits am Life Ball – nun kehrt die Hollywood-Ikone nach Wien zurück. Diesmal wird der „Basic Instinct“-Star beim Opernball antanzen und vorher sogar noch in Oberösterreich unterwegs sein. Möglich macht das niemand Geringerer als Unternehmer und „Schaumrollenkönig“ Karl Guschlbauer.
Ja, Richard Lugner hat nach seinem Ableben eine große Lücke hinterlassen, die nur schwer zu füllen ist. Was den Opernball angeht, ist allerdings einer dran, diese erfolgreich zu schließen: „Schaumrollenkönig“ Karl Guschlbauer.
Nachdem er im vergangenen Jahr bereits Weltstar Priscilla Presley in seine „Süße Welt“ ins oberösterreichische St. Willibald locken konnte, wird der Unternehmer heuer mit Sharon Stone auf dem Wiener Opernball antanzen. „Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen“, so Stone.
Eine Vorfreude, die auf Gegenseitigkeit beruht. „Ihre Ausstrahlung, ihre Eleganz und ihr soziales Engagement passen perfekt zu unserer Marke und zu unserem Verständnis von Genusskultur“, schwärmt Guschlbauer bereits im Vorfeld über die preisgekrönte Hollywood-Ikone.
Eigene Schaumkrone kreiert
Für den besonderen Anlass hat Guschlbauer – gemeinsam mit dem steirischen Starkoch Johann Lafer – sogar eine eigene Opernball-Schaumrolle kreiert.
Der „Schaumrollenkönig“ und seine Königin
Bei Volksfesten, Messen und Kirtägen hat sie jeder schon gesehen, die pinken Süßwarenläden des Karl Guschlbauer. Der „Schaumrollen-König“ aus Oberösterreich, der von St. Willibald aus seit 1986 das ganze Land mit süßer Ware versorgt, ist ein Selfmade-Mann, ein harter Arbeiter.
Mit 100 Mitarbeitern fertigt seine Firma nur in Österreich und verwendet dabei Zutaten wie Mehl, Zucker und Eier aus Österreich. Ein Anliegen der ganzen Familie, wo auch hier, hinter dem starken Mann, eine starke Frau steckt. Gattin Waltraud ist seine (Schaumrollen-)Königin.
Vom Life Ball zur „Süßen Welt“
Für Stone ist es nicht der erste Wien-Besuch, war die Golden-Globe-prämierte Schauspielerin bereits 2008 Gery Keszlers Gast beim damaligen Life Ball.
Bei ihrem anstehenden Besuch wird der Superstar allerdings mehr als nur die Wiener Innenstadt zu sehen bekommen und am 10. Februar, ab 14 Uhr, in Guschlbauers „Süßer Welt“ zum Greifen nah sein, bevor sie sich am 12. Februar schließlich aufs Tanzparkett wagt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.