Hollywood-Ikone als Stargast beim Wiener Opernball

Nachdem er im vergangenen Jahr bereits Weltstar Priscilla Presley in seine „Süße Welt“ ins oberösterreichische St. Willibald locken konnte, wird der Unternehmer heuer mit Sharon Stone auf dem Wiener Opernball antanzen. „Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen“, so Stone.