Schaumrolle sei Dank:

Hollywood-Ikone als Stargast beim Wiener Opernball

Oberösterreich
28.01.2026 05:00
Hollywood-Glamour für den Opernball: Schauspielerin Sharon Stone wird antanzen.
Hollywood-Glamour für den Opernball: Schauspielerin Sharon Stone wird antanzen.(Bild: Krone KREATIV/Andreas TISCHLER, Starpix/Alexander Tuma/CP,)
Porträt von Kalman Gergely
Porträt von Norman Schenz
Von Kalman Gergely und Norman Schenz

2008 war sie bereits am Life Ball – nun kehrt die Hollywood-Ikone nach Wien zurück. Diesmal wird der „Basic Instinct“-Star beim Opernball antanzen und vorher sogar noch in Oberösterreich unterwegs sein. Möglich macht das niemand Geringerer als Unternehmer und „Schaumrollenkönig“ Karl Guschlbauer.

Ja, Richard Lugner hat nach seinem Ableben eine große Lücke hinterlassen, die nur schwer zu füllen ist. Was den Opernball angeht, ist allerdings einer dran, diese erfolgreich zu schließen: „Schaumrollenkönig“ Karl Guschlbauer.

Nachdem er im vergangenen Jahr bereits Weltstar Priscilla Presley in seine „Süße Welt“ ins oberösterreichische St. Willibald locken konnte, wird der Unternehmer heuer mit Sharon Stone auf dem Wiener Opernball antanzen. „Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen“, so Stone.

Unsterblich machte sich Sharon Stone durch ihre Rolle in „Basic Instinct“.
Unsterblich machte sich Sharon Stone durch ihre Rolle in „Basic Instinct“.(Bild: Everett Collection / picturedesk.com)

Eine Vorfreude, die auf Gegenseitigkeit beruht. „Ihre Ausstrahlung, ihre Eleganz und ihr soziales Engagement passen perfekt zu unserer Marke und zu unserem Verständnis von Genusskultur“, schwärmt Guschlbauer bereits im Vorfeld über die preisgekrönte Hollywood-Ikone.

Eigene Schaumkrone kreiert
Für den besonderen Anlass hat Guschlbauer – gemeinsam mit dem steirischen Starkoch Johann Lafer – sogar eine eigene Opernball-Schaumrolle kreiert.

König und seine Königin: Karl und Waltraud Guschlbauer sind seit 1986 mit ihrem Betrieb tätig.
König und seine Königin: Karl und Waltraud Guschlbauer sind seit 1986 mit ihrem Betrieb tätig.(Bild: Markus Wenzel)

Der „Schaumrollenkönig“ und seine Königin
Bei Volksfesten, Messen und Kirtägen hat sie jeder schon gesehen, die pinken Süßwarenläden des Karl Guschlbauer. Der „Schaumrollen-König“ aus Oberösterreich, der von St. Willibald aus seit 1986 das ganze Land mit süßer Ware versorgt, ist ein Selfmade-Mann, ein harter Arbeiter.

Mit 100 Mitarbeitern fertigt seine Firma nur in Österreich und verwendet dabei Zutaten wie Mehl, Zucker und Eier aus Österreich. Ein Anliegen der ganzen Familie, wo auch hier, hinter dem starken Mann, eine starke Frau steckt. Gattin Waltraud ist seine (Schaumrollen-)Königin.

Gery Keszler begrüßte Sharon Stone bereits 2008 beim Wiener Life Ball.
Gery Keszler begrüßte Sharon Stone bereits 2008 beim Wiener Life Ball.(Bild: Andreas Tischler)
Sharon Stone bei einer Verleihung im Jahr 2024
Sharon Stone bei einer Verleihung im Jahr 2024(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Presley Ann)

Vom Life Ball zur „Süßen Welt“
Für Stone ist es nicht der erste Wien-Besuch, war die Golden-Globe-prämierte Schauspielerin bereits 2008 Gery Keszlers Gast beim damaligen Life Ball.

Bei ihrem anstehenden Besuch wird der Superstar allerdings mehr als nur die Wiener Innenstadt zu sehen bekommen und am 10. Februar, ab 14 Uhr, in Guschlbauers „Süßer Welt“ zum Greifen nah sein, bevor sie sich am 12. Februar schließlich aufs Tanzparkett wagt.

