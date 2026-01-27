Vorteilswelt
„Ich liebe Glamour!“

TV-Star Evelyn Burdecki kommt zum Opernball!

Adabei Österreich
27.01.2026 10:50
(Bild: STYLE UP YOUR LIFE!)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Je näher der Wiener Opernball 2026 rückt, desto mehr prominente Gäste sagen zu. Neben Model Nadine Mirada und der Band The BossHoss wird am 12. Februar auch Reality-Star Evelyn Burdecki in einer Loge erwartet. Und eines ist fix: In den nächsten Tagen könnte es noch Überraschungen geben!

Für die beliebte Düsseldorferin wird es eine echte Opernball‑Premiere. Die 35‑Jährige, bekannt aus Formaten wie dem „Dschungelcamp“, „Let’s Dance“ und „Das Supertalent“, freut sich riesig auf ihren ersten glamourösen Auftritt in der Wiener Staatsoper. Burdecki zählt aktuell zu den gefragtesten TV‑Persönlichkeiten Deutschlands und sorgt mit ihrer Mischung aus Humor, Charme und Entertainment‑Talent regelmäßig für Schlagzeilen.

„Ich liebe Glamour“
Evelyn Burdecki zeigt sich begeistert: „Ich liebe Glamour, große Auftritte und besondere Abende! Und die STYLE UP YOUR LIFE!‑Loge soll ja wirklich legendär sein. Ich freue mich riesig!“

Für Gastgeber Adi Weiss und Michael Lameraner ist Burdeckis Zusage ein echter Coup: „Evelyn ist witzig, charmant, liebenswert, hübsch und ein totaler TV‑Liebling. Genau diese Energie wollen wir am Opernball!“

