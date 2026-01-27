TV-Star Evelyn Burdecki kommt zum Opernball!

Für die beliebte Düsseldorferin wird es eine echte Opernball‑Premiere. Die 35‑Jährige, bekannt aus Formaten wie dem „Dschungelcamp“, „Let’s Dance“ und „Das Supertalent“, freut sich riesig auf ihren ersten glamourösen Auftritt in der Wiener Staatsoper. Burdecki zählt aktuell zu den gefragtesten TV‑Persönlichkeiten Deutschlands und sorgt mit ihrer Mischung aus Humor, Charme und Entertainment‑Talent regelmäßig für Schlagzeilen.