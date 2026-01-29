„Habe die Faszination Opernball nie verstanden“

„Es hat sich bis dato einfach nicht ergeben“, sagt die Blondine, die letztes Jahr beim Staatsgewalze einer Traumrobe in Blau die Blicke auf sich zog. Es klingt alles übrigens auch nicht so, als ob Lugner „beleidigt“, oder gar traurig wäre. Im Gegenteil, denn im Gespräch eröffnet sie uns: „Ich habe die Faszination Opernball nie ganz verstanden, mit einem Star dorthin zu gehen. Wenn, dann würde ich normal mir das anschauen wollen“, macht sie ihren Standpunkt klar.