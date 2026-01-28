Tatort-Polizist: „Ka Leich‘ is wie die andere“

Wer Christian Pilnacek sei, habe er zum Zeitpunkt der Untersuchungen in Rossatz nicht gewusst, „den Namen hab’ ich vielleicht schon einmal gehört“, antwortete er auf die Frage von NEOS-Fraktionsführerin Sophie Wotschke. Habe es eine Meinungsverschiedenheit bezüglich der Obduktion gegeben, wollte Fraktionsführer Nina Tomaselli (Grüne) wissen? Daran könne er sich nicht erinnern, sagt der Beamte. Er und sein Kollege hätten lediglich klargestellt, dass nur die Staatsanwaltschaft Obduktionen anordnen könne. „Diskussion“ habe es keine gegeben, auch habe er niemanden unter Druck gesetzt.