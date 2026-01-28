Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fragen zu Pilnacek-Tod

Tatort-Polizist: „Ka Leich‘ is wie die andere“

Innenpolitik
28.01.2026 13:05
Der Untersuchungsausschuss zum Tod von Christian Pilnacek im Parlament.
Der Untersuchungsausschuss zum Tod von Christian Pilnacek im Parlament.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Der dritte Sitzungstag des Untersuchungsausschusses zum Tod von Sektionschef Christian Pilnacek hat mit der Befragung von zwei Polizisten begonnen, die eigens aus Krems zum Fundort der Leiche bestellt wurden. Sie sollten die „Tatortarbeit“ vornehmen. Der erste befragte Beamte wurde detailliert befragt, zeigte aber gewisse Erinnerungslücken. 

0 Kommentare

Der Polizist aus der Dienststelle Krems war zusammen mit einem Kollegen zum Fundort nach Rossatz geschickt worden. Laut eigener Aussage, „um die Kollegen bei der Tatortarbeit zu unterstützen“. Dies sei „nicht unüblich, dass man da zusammenhilft“. In Summe waren Polizisten von drei Dienststellen damals vor Ort. Der Beamte ist seit 2016 in Krems tätig, 2017 machte er eine zweimonatige Schulung, nach dieser war er als Kriminalbeamter im Dienst. 

„Vielleicht die erste oder zweite Wasserleiche“
Eine Grundausbildung in der Tatortsicherung habe er, wie die Sicherung von Fingerabdrücken und DNA-Spuren, aber den Rest lerne man mehr oder minder „im Dienst“: „Es ist nicht so, dass man ein Buch liest und dann Kieberer ist.“ Auch mit Wasserleichen habe er – trotz seiner Dienststelle in Donaunähe – zu diesem Zeitpunkt kaum zu tun gehabt, dies sei „vielleicht die erste oder zweite“ gewesen. 

An diesem Seitenarm der Donau wurde die Leiche des Sektionschefs gefunden – bei dem ...
An diesem Seitenarm der Donau wurde die Leiche des Sektionschefs gefunden – bei dem Lokalaugenschein zu Beginn des U-Ausschusses präsentierte sich der Fundort winterlich.(Bild: Imre Antal)

Leichen- oder Totenbeschau?
Was die anschließende Situation am Fundort sowie die Tätigkeiten rund um die Spurensicherung anging, zeigte der Beamte allerdings gewisse Erinnerungslücken. Sicher war er sich, dass die Gemeindeärztin bei der Leichenbeschau dabei war.

Allerdings habe es sich aufgrund seiner Anwesenheit und der seines Kollegen eindeutig um eine „kriminalpolizeiliche Leichenbeschau“ gehandelt und nicht wie von der Ärztin ausgesagt um eine „Totenbeschau“: „Wenn‘s wir machen, heißt des so.“ Einen „blauen Kopf“ bei der Leiche habe er bemerkt, so der Beamte: „Ich hab‘ mir daher gedacht, er ist erstickt oder ertrunken.“

Checklisten für Tatortkoffer? „Individuell“
Befragt wurde der Polizist zudem nach der Ausstattung seines Tatortkoffers. Zur Überraschung der Abgeordneten und anderer Anwesenden gebe es keine Liste, was da rein muss: „Das ist individuell und hängt vom Tätigkeitsbereich ab.“ Es gebe zwar einen Tatortleitfaden, der auch eingehalten werden sollte. Allerdings werde da „situationsbedingt“ gearbeitet: „Ka Leich‘ is wie die andere.“  Dies sei auch der Grund, warum er nicht standardmäßig ein Thermometer zur Feststellung der Wasser- oder Körpertemperatur mitführe. 

Wer Christian Pilnacek sei, habe er zum Zeitpunkt der Untersuchungen in Rossatz nicht gewusst, „den Namen hab’ ich vielleicht schon einmal gehört“, antwortete er auf die Frage von NEOS-Fraktionsführerin Sophie Wotschke. Habe es eine Meinungsverschiedenheit bezüglich der Obduktion gegeben, wollte Fraktionsführer Nina Tomaselli (Grüne) wissen? Daran könne er sich nicht erinnern, sagt der Beamte. Er und sein Kollege hätten lediglich klargestellt, dass nur die Staatsanwaltschaft Obduktionen anordnen könne. „Diskussion“ habe es keine gegeben, auch habe er niemanden unter Druck gesetzt.

Viele offene Fragen rund um Pilnaceks Smartwatch, die er bei seinem Tod trug.
Viele offene Fragen rund um Pilnaceks Smartwatch, die er bei seinem Tod trug.(Bild: Kronen Zeitung)

Keine Erinnerungen an Smartwatch
An die viel zitierte Smartwatch kann er sich nicht erinnern, auch weiß er nicht mehr, ob und wer persönliche Gegenstände an sich genommen hat. An Spuren habe man Fußspuren „von einer Person“ und eine Zigarettenschachtel gefunden, antwortet der Beamte auf die Frage von ÖVP-Angeordneten Thomas Elian.

Die SPÖ in Person von Abgeordnetem Maximilian Köllner wollte es genauer wissen, daraufhin wurde der Beamte kurzfristig ungehalten. Die Frage wird allerdings zugelassen, und der Beamte gibt zu, das Zigarettenpackerl nicht eingepackt zu haben. 

Lesen Sie auch:
Nina Tomaselli (Grüne) sieht in der Ladung von Altkanzler Sebastian Kurz keinen Mehrwert für den ...
Pilnacek-U-Ausschuss
Grüne zu Kurz-Ladung: „Was soll das bringen?“
28.01.2026
Pilnacek-U-Ausschuss
Karner wirft FPÖ „Treibjagd auf Polizisten“ vor
27.01.2026
„Krone“ hat Anrufliste
Pilnacek: Das Geheimnis der letzten elf Sekunden
27.01.2026

Interessant wird es dann noch einmal, als Köllner fragt, warum ausgerechnet der Rechtsanwalt Martin Huemer – der die umstrittenen Schulungen im Innenministerium abgehalten hat – den Beamten begleitet: „Er wirkt mir sympathisch“. In weiterer Folge fing sich der Polizeibeamte sogar eine Rüge vom Vorsitzenden Walter Rosenkranz an, als er Köllners Fragen mit Gegenfragen beantwortete.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Hollywood-Glamour für den Opernball: Schauspielerin Sharon Stone wird antanzen.
Schaumrolle sei Dank:
Hollywood-Ikone als Stargast beim Wiener Opernball
„Es ist die Hölle“
Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.390 mal gelesen
Ski Alpin
Tränen bei Feller: „Großes Danke an meine Frau!“
129.465 mal gelesen
Manuel Feller kämpfte im ORF-Interview mit den Tränen.
Ausland
Unbekannte errichten Todesfalle auf Autobahn
126.804 mal gelesen
Der Vorfall ereignete sich auf der A281 in Fahrtrichtung A27 zwischen den Anschlussstellen Strom ...
Mehr Innenpolitik
Fragen zu Pilnacek-Tod
Tatort-Polizist: „Ka Leich‘ is wie die andere“
Krone Plus Logo
„Krone“-Analyse
Von MAGA zu TACO: Warum Trump neuen Spitznamen hat
OÖ-Hausordnung startet
Warum Lichtmess bedeutend für die Integration ist
Fall sorgt für Aufruhr
ICE nahm Kind (5) fest: Richter stoppt Abschiebung
Polit-Eskalation
Prag: Präsident und Minister in „offenem Krieg“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf