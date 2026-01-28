Tatort-Polizist: „Ka Leich‘ is wie die andere“

Der dritte Sitzungstag des Untersuchungsausschusses zum Tod von Sektionschef Christian Pilnacek hat mit der Befragung von zwei Polizisten begonnen, die eigens aus Krems zum Fundort der Leiche bestellt wurden. Sie sollten die „Tatortarbeit“ vornehmen. Der erste befragte Beamte wurde detailliert befragt, zeigte aber gewisse Erinnerungslücken.
Der Polizist aus der Dienststelle Krems war zusammen mit einem Kollegen zum Fundort nach Rossatz geschickt worden. Laut eigener Aussage, „um die Kollegen bei der Tatortarbeit zu unterstützen“. Dies sei „nicht unüblich, dass man da zusammenhilft“. In Summe waren Polizisten von drei Dienststellen damals vor Ort. Der Beamte ist seit 2016 in Krems tätig, 2017 machte er eine zweimonatige Schulung, nach dieser war er als Kriminalbeamter im Dienst.
„Vielleicht die erste oder zweite Wasserleiche“
Eine Grundausbildung in der Tatortsicherung habe er, wie die Sicherung von Fingerabdrücken und DNA-Spuren, aber den Rest lerne man mehr oder minder „im Dienst“: „Es ist nicht so, dass man ein Buch liest und dann Kieberer ist.“ Auch mit Wasserleichen habe er – trotz seiner Dienststelle in Donaunähe – zu diesem Zeitpunkt kaum zu tun gehabt, dies sei „vielleicht die erste oder zweite“ gewesen.
Leichen- oder Totenbeschau?
Was die anschließende Situation am Fundort sowie die Tätigkeiten rund um die Spurensicherung anging, zeigte der Beamte allerdings gewisse Erinnerungslücken. Sicher war er sich, dass die Gemeindeärztin bei der Leichenbeschau dabei war.
Allerdings habe es sich aufgrund seiner Anwesenheit und der seines Kollegen eindeutig um eine „kriminalpolizeiliche Leichenbeschau“ gehandelt und nicht wie von der Ärztin ausgesagt um eine „Totenbeschau“: „Wenn‘s wir machen, heißt des so.“ Einen „blauen Kopf“ bei der Leiche habe er bemerkt, so der Beamte: „Ich hab‘ mir daher gedacht, er ist erstickt oder ertrunken.“
Checklisten für Tatortkoffer? „Individuell“
Befragt wurde der Polizist zudem nach der Ausstattung seines Tatortkoffers. Zur Überraschung der Abgeordneten und anderer Anwesenden gebe es keine Liste, was da rein muss: „Das ist individuell und hängt vom Tätigkeitsbereich ab.“ Es gebe zwar einen Tatortleitfaden, der auch eingehalten werden sollte. Allerdings werde da „situationsbedingt“ gearbeitet: „Ka Leich‘ is wie die andere.“ Dies sei auch der Grund, warum er nicht standardmäßig ein Thermometer zur Feststellung der Wasser- oder Körpertemperatur mitführe.
Wer Christian Pilnacek sei, habe er zum Zeitpunkt der Untersuchungen in Rossatz nicht gewusst, „den Namen hab’ ich vielleicht schon einmal gehört“, antwortete er auf die Frage von NEOS-Fraktionsführerin Sophie Wotschke. Habe es eine Meinungsverschiedenheit bezüglich der Obduktion gegeben, wollte Fraktionsführer Nina Tomaselli (Grüne) wissen? Daran könne er sich nicht erinnern, sagt der Beamte. Er und sein Kollege hätten lediglich klargestellt, dass nur die Staatsanwaltschaft Obduktionen anordnen könne. „Diskussion“ habe es keine gegeben, auch habe er niemanden unter Druck gesetzt.
Keine Erinnerungen an Smartwatch
An die viel zitierte Smartwatch kann er sich nicht erinnern, auch weiß er nicht mehr, ob und wer persönliche Gegenstände an sich genommen hat. An Spuren habe man Fußspuren „von einer Person“ und eine Zigarettenschachtel gefunden, antwortet der Beamte auf die Frage von ÖVP-Angeordneten Thomas Elian.
Die SPÖ in Person von Abgeordnetem Maximilian Köllner wollte es genauer wissen, daraufhin wurde der Beamte kurzfristig ungehalten. Die Frage wird allerdings zugelassen, und der Beamte gibt zu, das Zigarettenpackerl nicht eingepackt zu haben.
Interessant wird es dann noch einmal, als Köllner fragt, warum ausgerechnet der Rechtsanwalt Martin Huemer – der die umstrittenen Schulungen im Innenministerium abgehalten hat – den Beamten begleitet: „Er wirkt mir sympathisch“. In weiterer Folge fing sich der Polizeibeamte sogar eine Rüge vom Vorsitzenden Walter Rosenkranz an, als er Köllners Fragen mit Gegenfragen beantwortete.
