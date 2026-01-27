Pilnacek telefonierte als Letztes mit Kurz

Streit um Ladung von Kurz

Um die Landung von Kurz als Zeugen um U-Ausschuss hat sich zuletzt ein Streit zwischen den NEOS und der ÖVP entsponnen. Die Pinken wollen Kurz landen, die Schwarzen sind nicht so begeistert. Die Kanzlerpartei soll hinter den Kulissen „freundlich, aber bestimmt den kleinen Koalitionspartner in der Dreierregierung an das gemeinsame Regierungsprogramm erinnert“ haben, schreiben die „Salzburger Nachrichten“. Die FPÖ könnte Kurz auch alleine laden, hat sich bisher aber nicht entschieden. Das wird wohl aber bald passieren.