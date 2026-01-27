Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“ hat Anrufliste

Pilnacek telefonierte als Letztes mit Kurz

Innenpolitik
27.01.2026 06:00
Die Telefonliste des verstorbenen Sektionschefs liegt der „Krone“ vor.
Die Telefonliste des verstorbenen Sektionschefs liegt der „Krone“ vor.(Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Knalleffekt im Fall Christian Pilancek: Der letzte Mensch, mit dem der Sektionschef vor seinem Tod telefonierte, war Altkanzler Sebastian Kurz. Das geht aus den Auswertungen von Pilanceks Smartwatch hervor, die der „Krone“ vorliegen. 

0 Kommentare

Das Telefonat ging am 19. Oktober um 20.55 Uhr von Pilnacek aus und dauerte nur elf Sekunden. Ob ein kurzes Gespräch stattfand oder Pilancek auf die Mobilbox gesprochen hat, geht aus Unterlagen nicht hervor. Darüber wird Sebastian Kurz aber wohl vor dem laufenden U-Ausschuss Auskunft geben müssen.

Bis jetzt hat Kurz lediglich zugegeben, dass er am besagten Abend Kontakt zu Pilancek hatte. Über den Inhalt des Gesprächs ist nichts bekannt, bisher auch nicht, dass es Pilnaceks letztes Telefonat war.

Kurz sprach beim Tod Pilnaceks von Beginn an von Suizid.
Kurz sprach beim Tod Pilnaceks von Beginn an von Suizid.(Bild: Eva Manhart)

Kritik an Suizid-Sager von Beginn an
Kurz wird in der Causa Pilancek in erster Linie damit zitiert bzw. dafür kritisiert, dass er von Beginn an von Suizid gesprochen hatte. Vielleicht sind die Aussagen auf ebendieses Telefonat zurückzuführen. Klarheit wird die parlamentarische Untersuchung bringen.

Streit um Ladung von Kurz
Um die Landung von Kurz als Zeugen um U-Ausschuss hat sich zuletzt ein Streit zwischen den NEOS und der ÖVP entsponnen. Die Pinken wollen Kurz landen, die Schwarzen sind nicht so begeistert. Die Kanzlerpartei soll hinter den Kulissen „freundlich, aber bestimmt den kleinen Koalitionspartner in der Dreierregierung an das gemeinsame Regierungsprogramm erinnert“ haben, schreiben die „Salzburger Nachrichten“. Die FPÖ könnte Kurz auch alleine laden, hat sich bisher aber nicht entschieden. Das wird wohl aber bald passieren.

Lesen Sie auch:
Der Untersuchungsausschuss, welcher sich mit dem Ableben von Sektionschef Christian Pilnacek ...
Tag eins im Ausschuss
Pilnacek-Tod: Viele Fragen zu Fund und Bergung
15.01.2026
Krone Plus Logo
Filzmaier analysiert
Der Fall Christian Pilnacek: Was im Gesetz steht
17.01.2026
In der Causa Pilnacek
Polizeigewerkschaft poltert wegen U-Ausschuss
20.01.2026

Messengerdienste werden noch ausgewertet
Auf der Anrufliste des verstorbenen Sektionschefs finden sich am Todesabend auch Anrufe von seiner Freundin Karin Wurm. Sie hat ihn später am Abend, nach dem Telefonat mit Kurz, erfolglos ersucht zu erreichen. Auch davor gab es mehrere Anrufe. Auffällig sind weiters in den Tagen und Wochen davor häufige Telefonate mit einer Journalistin.

Die jetzt bekannt gewordene Auswertung bezieht sich allerdings nur auf die Smartwatch Pilanceks. Auswertungen von Messengerdiensten wie Signal folgen erst.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
261.826 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
233.262 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.273 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Innenpolitik
Streiks abgesagt
Sozialwirtschafts-KV-Abschluss: Plus 2,6 Prozent
„Krone“-Kommentar
Wieso Stadler & Co. für Watschen herhalten müssen
„Krone“ hat Anrufliste
Pilnacek telefonierte als Letztes mit Kurz
Vorreiter Frankreich
Social-Media-Verbot für Junge nimmt erste Hürde
Wirbel vor Olympia
US-Team unter Schutz von Trumps Migrantenjängern?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf