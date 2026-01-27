Karner wirft FPÖ „Treibjagd auf Polizisten“ vor

Geht es nach den NEOS, so soll Kurz ebenfalls in den U-Ausschuss geladen werden. Die ÖVP spricht sich dagegen aus. Die FPÖ könnte den Ex-Kanzler auch auf eigene Faust laden, was durchaus als wahrscheinlich gilt.

Nächste Befragungen am Mittwoch und Donnerstag

Der U-Ausschuss geht am Mittwoch mit neuen Auskunftspersonen weiter. Am Mittwoch werden zwei Polizeibeamte befragt. Am Donnerstag kommen die zum Auffindungsort gerufene Ärztin und die Staatsanwältin, die die Obduktion angeordnet hat.