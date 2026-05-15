Tinte ist trocken! Neuer verlängert Bayern-Vertrag

Seit 2011 trägt Neuer nun schon das Trikot des FC Bayern. Nachdem sein Wechsel von Schalke nach München zunächst noch heftig kritisiert wurde, hat er sich längst zu einer Torwart-Legende entwickelt. Mit den Bayern durfte er schon über zahlreiche Titel jubeln. Eine wichtige Frage ist bisher aber noch nicht geklärt. Gibt Neuer für die WM auch noch sein DFB-Comeback? Gerüchte darüber halten sich hartnäckig. Auch in dieser Causa wird schon bald Klarheit herrschen.