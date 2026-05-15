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Emotionaler Moment

Tinte ist trocken! Neuer verlängert Bayern-Vertrag

Deutsche Bundesliga
15.05.2026 17:14
Manuel Neuer (Mitte) bleibt dem FC Bayern noch eine Saison erhalten.
Manuel Neuer (Mitte) bleibt dem FC Bayern noch eine Saison erhalten.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt ist es fix! Manuel Neuer wird ein weiteres Jahr für den FC Bayern München spielen. Das hat der Rekordmeister nun verkündet. Für Verein und Spieler ein emotionaler Moment. 

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Lange wurde darüber spekuliert, zuletzt haben sich auch die Hinweise schon verdichtet. Jetzt aber ist es offiziell und das zur Freude zahlreicher Bayern-Fans. Torwart-Ikone Manuel Neuer hat seinen Vertrag in München um ein weiteres Jahr verlängert. 

Für seine Verlängerung soll der Torhüter auch ein reduziertes Gehalt akzeptieren. Zuletzt hatte er bereits angekündigt, dass es eine Entscheidung über seine Zukunft noch vor dem DFB-Pokal-Finale gegen Stuttgart am 23. Mai (im sportkrone.at-Liveticker) geben werde. 

Mehr Verantwortung für Urbig?
„Wenn es nach mir geht, werden wir versuchen, ihn noch ein Jahr zu behalten und ihn zu bitten, ein Patronat für den Urbig zu machen“, hatte sich zuletzt auch Klub-Patron Uli Hoeneß für eine Verlängerung ausgesprochen. Dabei hat er wohl auch skizziert, wie es in der kommenden Saison mit Neuer weitergehen soll. Demnach dürfte sein designierter Nachfolger Jonas Urbig mehr Einsatzzeit bekommen. 

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Seit 2011 trägt Neuer nun schon das Trikot des FC Bayern. Nachdem sein Wechsel von Schalke nach München zunächst noch heftig kritisiert wurde, hat er sich längst zu einer Torwart-Legende entwickelt. Mit den Bayern durfte er schon über zahlreiche Titel jubeln. Eine wichtige Frage ist bisher aber noch nicht geklärt. Gibt Neuer für die WM auch noch sein DFB-Comeback? Gerüchte darüber halten sich hartnäckig. Auch in dieser Causa wird schon bald Klarheit herrschen. 

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