Tinte ist trocken! Neuer verlängert Bayern-Vertrag

Jetzt ist es fix! Manuel Neuer wird ein weiteres Jahr für den FC Bayern München spielen. Das hat der Rekordmeister nun verkündet. Für Verein und Spieler ein emotionaler Moment.
Lange wurde darüber spekuliert, zuletzt haben sich auch die Hinweise schon verdichtet. Jetzt aber ist es offiziell und das zur Freude zahlreicher Bayern-Fans. Torwart-Ikone Manuel Neuer hat seinen Vertrag in München um ein weiteres Jahr verlängert.
Für seine Verlängerung soll der Torhüter auch ein reduziertes Gehalt akzeptieren. Zuletzt hatte er bereits angekündigt, dass es eine Entscheidung über seine Zukunft noch vor dem DFB-Pokal-Finale gegen Stuttgart am 23. Mai (im sportkrone.at-Liveticker) geben werde.
Mehr Verantwortung für Urbig?
„Wenn es nach mir geht, werden wir versuchen, ihn noch ein Jahr zu behalten und ihn zu bitten, ein Patronat für den Urbig zu machen“, hatte sich zuletzt auch Klub-Patron Uli Hoeneß für eine Verlängerung ausgesprochen. Dabei hat er wohl auch skizziert, wie es in der kommenden Saison mit Neuer weitergehen soll. Demnach dürfte sein designierter Nachfolger Jonas Urbig mehr Einsatzzeit bekommen.
Seit 2011 trägt Neuer nun schon das Trikot des FC Bayern. Nachdem sein Wechsel von Schalke nach München zunächst noch heftig kritisiert wurde, hat er sich längst zu einer Torwart-Legende entwickelt. Mit den Bayern durfte er schon über zahlreiche Titel jubeln. Eine wichtige Frage ist bisher aber noch nicht geklärt. Gibt Neuer für die WM auch noch sein DFB-Comeback? Gerüchte darüber halten sich hartnäckig. Auch in dieser Causa wird schon bald Klarheit herrschen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.