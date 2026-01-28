Grüne zu Kurz-Ladung: „Was soll das bringen?“

Zur diskutierten Ladung von Sebastian Kurz, der als letzter mit Pilnacek telefoniert haben soll, zeigte sich Tomaselli eher ablehnend. Man kenne die Taktiken des Altkanzlers vor den U-Ausschüssen und wolle dem „keine Bühne bieten“. Laden wollen die Grünen hingegen jenen IT-Techniker, der die Smartwatch ausgewertet hatte. Denn die Smartwatch-Auswertung wurde den Parteien nun zwar übermittelt, wirklich schlau wird man daraus aber nicht wirklich. Es wird den Experten wohl brauchen, um die technischen Daten zu „übersetzen“. Außerdem wurde erneut ein Ergänzungsbericht angefordert, in dem etwa Pulsdaten, Bluetooth-Begegnungen und gelöschte Daten genauer untersucht werden sollen.

Für Tomaselli habe sich hier „schon ein Bild verdichtet, dass es eine Aneinanderreihung von Fehlern bei den Ermittlungen gab“, sagte sie. Die entscheidende Frage sei aber: „Warum ist das passiert? Gab es Einflussnahme und in welchem Ausmaß? Der Auftrag des Untersuchungsausschuss ist, herauszufinden, wo wir auf dieser Skala sind“, so Tomaselli weiter, aber: „Wir sind hier keine Mordkommission.“