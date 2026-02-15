Wieso Anwerbeprojekte im Ausland so oft scheitern

LIVE: Versöhnlicher Final-Durchgang für Lisa Eder!
Kaum eine Berufsgruppe fehlt in Österreich so massiv wie jene der Pflege. Bis zum Jahr 2050 werden laut Prognosen rund 196.400 zusätzliche Pflege- und Betreuungskräfte benötigt. Mehrere Bundesländer starteten Projekte zur Anwerbung von Pflegekräften aus dem Ausland – mit überschaubarem Erfolg. Pflegewissenschaftler Markus Golla erklärt, warum sie oft scheitern und wie es besser funktionieren könnte.
Der Mangel an Pflegekräften zählt seit Jahren zu den größten Herausforderungen des Gesundheitssystems. Pensionierungswellen und steigender Pflegebedarf erhöhen den Druck zusätzlich. Wien, Kärnten und Niederösterreich verfolgen dabei unterschiedliche Strategien – mit teils erheblichen Unterschieden bei Umsetzung, Kosten und Nachhaltigkeit.
