Wieso Anwerbeprojekte im Ausland so oft scheitern

Kaum eine Berufsgruppe fehlt in Österreich so massiv wie jene der Pflege. Bis zum Jahr 2050 werden laut Prognosen rund 196.400 zusätzliche Pflege- und Betreuungskräfte benötigt. Mehrere Bundesländer starteten Projekte zur Anwerbung von Pflegekräften aus dem Ausland – mit überschaubarem Erfolg. Pflegewissenschaftler Markus Golla erklärt, warum sie oft scheitern und wie es besser funktionieren könnte.