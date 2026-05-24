Letten schließen mit 6:0-Sieg zu Österreich auf

Lettlands Eishockey-Team hat bei der Männer-WM in der Schweiz am Sonntag mit einem 6:0-Sieg gegen Gruppe-A-Schlusslicht Großbritannien in der Tabelle zu Österreichs Equipe aufgeschlossen!
Die ÖEHV-Mannschaft ist wegen des gewonnenen direkten Duells Dritter, muss aber noch punkten, um die Balten im Kampf um das Viertelfinale auf Distanz zu halten.
Die Letten schließen ihre Gruppenphase am Dienstag gegen Ungarn ab.
Dänen ringen Italiener nieder
In Pool B in Freiburg stehen die wie die Schweiz und Finnland noch ungeschlagenen Kanadier wie auch die Tschechen bereits im Viertelfinale.
Im ersten Sonntag-Match der Gruppe bezwang Dänemark im Duell zweier Nachzügler Italien 3:2 nach Penaltyschießen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.