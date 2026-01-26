Tausende Asylwerber in Deutschland „verschwunden“

Flüchtlingsrat nimt Asylwerber in Schutz

Wenn Asylwerber ihre Aufnahmeeinrichtung verlassen wollen, ist es üblich, dass sie sich beim Betreten und Verlassen des Geländes an der Pforte an- beziehungsweise abmelden. Der Flüchtlingsrat betont, dass die bürokratischen Anforderungen in Deutschland für viele von ihnen überfordernd seien. „Dass sich Menschen nicht abmelden, hat in den meisten Fällen nichts mit bösen Absichten zu tun, sondern lediglich mit einem fehlenden Bewusstsein für die deutschen bürokratischen Strukturen. Es kommt hinzu, dass eine neue Adresse nur angeben kann, wer eine Adresse hat. In der Unbeständigkeit und Unsicherheit einer Flucht ist das nicht unbedingt gegeben“, erklärt Annika Kristeit vom Flüchtlingsrat RLP dem Sender SWR.