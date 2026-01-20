Trotz Zusagen: Deutsche stoppen Afghanen-Aufnahme

Linke: „Verantwortungslos, schäbig und menschlich unerträglich“

Die Linke verurteilte die Rücknahme der Aufnahmezusagen. Es sei „verantwortungslos, schäbig und menschlich unerträglich“, dass die Bundesregierung diese Menschen „einfach fallen lässt“, sagte Clara Bünger, fluchtpolitische Sprecherin der Linken, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Seit Jahren seien die Betroffenen vor dem Hintergrund der geplanten Aufnahme in Pakistan mit deutscher Unterstützung untergebracht und versorgt worden „Da kann die Bundesregierung doch nicht einfach behaupten, sie trage keine Verantwortung und die Menschen dem menschen- und frauenverachtenden Willkürregime der Taliban überlassen“, betonte Bünger.