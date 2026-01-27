Ex-Milan-Kicker wechselt in die Kärntner Liga

Kristoffersen legt nach: „Nach Wengen …“
Schelmisches Interview
Kärntner-Liga-Klub SAK reagiert auf den enttäuschenden Herbst und baut nun kräftig den Kader um! Unter den Neuzugängen befindet sich ein Ex-Milan-Kicker. Der 30-Jährige lief auch für Leeds United auf, wurde einmal slowenischer Meister. Und zwei Legionäre verlassen Schlusslicht Spittal.
Der SAK reagierte auf den enttäuschenden Herbst! Die Klagenfurter überwintern lediglich auf Rang zwölf, haben nur vier Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Spittal. Rok Jazbec (Spittal), Matic Ahacic (Köttmannsdorf), Jan Ogris-Martic (Penzig/Wr. Stadtliga) und Marko Huc (unbekannt) wurden aussortiert. „Wir wollen nur mehr Spieler, die dreimal die Woche beim Training da sind“, so SAK-Funktionär Silvo Kumer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.