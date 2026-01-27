Ex-Milan-Kicker wechselt in die Kärntner Liga

Der SAK reagierte auf den enttäuschenden Herbst! Die Klagenfurter überwintern lediglich auf Rang zwölf, haben nur vier Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Spittal. Rok Jazbec (Spittal), Matic Ahacic (Köttmannsdorf), Jan Ogris-Martic (Penzig/Wr. Stadtliga) und Marko Huc (unbekannt) wurden aussortiert. „Wir wollen nur mehr Spieler, die dreimal die Woche beim Training da sind“, so SAK-Funktionär Silvo Kumer.