„Handy-Entzug“ steht bald auf dem Stundenplan

Wieder Vogelgezwitscher hören

Von 4. bis 24. März sollen deshalb Schulen in ganz Österreich „handyfrei“ werden. Das Bildungsministerium lädt alle Lehrer und Jugendlichen ein, mitzumachen. Scheck ist stolz, dass seine Ideen von Gänserndorf aus so hohe Wellen schlägt. Stolz ist er auch auf seine Schüler. 71 hatten sich am Konrad-Lorenz-Gymnsasium an dem Experiment beteiligt. Nach dem „kalten Entzug“ probierten einige neue Hobbys, hatten bessere Stimmung und redeten wieder mehr miteinander. Eine Schülerin schilderte sogar: „Zum ersten Mal hörte ich statt dem Telefonklingeln das Vogelgezwitscher vor dem Haus.“