Makler getötet: Offene Fragen und ein Doppelleben

Zuerst waren es nur unbestätigte Spekulationen. Doch jetzt ist klar: Jener 49-jährige Makler, der in seiner Linzer Luxuswohnung gefoltert und erschlagen worden war, hatte im großen Stil mit Drogen zu tun. In der Wohnung fanden die Ermittler einen Bunker mit Marihuana und Kokain.