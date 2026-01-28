Makler getötet: Offene Fragen und ein Doppelleben
Freunde sind ratlos
Er hatte Marihuana und Kokain in großem Stil gehortet und offenbar damit gedealt – Freunde des erschlagenen Linzer Maklers (49) sind erschüttert über die neuesten Erkenntnisse der Polizei. Ein selten großes Kripo-Team dreht jetzt jeden Stein im Leben des Opfers um. Diese Fragen bleiben offen.
Zuerst waren es nur unbestätigte Spekulationen. Doch jetzt ist klar: Jener 49-jährige Makler, der in seiner Linzer Luxuswohnung gefoltert und erschlagen worden war, hatte im großen Stil mit Drogen zu tun. In der Wohnung fanden die Ermittler einen Bunker mit Marihuana und Kokain.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.