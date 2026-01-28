Australian Open: Rybakina und Pegula im Halbfinale

Die Kasachin Jelena Rybakina und Jessica Pegula aus den USA haben bei den Australian Open das Halbfinale erreicht. Rybakina setzte sich in Melbourne im Viertelfinale gegen die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek aus Polen mit 7:5 und 6:1 durch. Pegula besiegte ihre Landsfrau Amanda Anisimova mit 6:2 und 7:6(1).