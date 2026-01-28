„Dann wäre ich nicht dort, wo ich heute stehe…“

Wetter könnte Spielverderber werden

Zwei Jahre später könnte der 21-jährigen Lecherin in den Seealpen den nächsten Schritt machen. Nach vier von sieben Saisonabfahrten liegt die angehende Justizwachebeamtin in der Disziplinenwertung auf Rang drei und Kurs in Richtung eines fixen Weltcuptickets. „Es kann hier schon eine Vorentscheidung geben. mal schauen, ob das Wetter mitspielt“, bleibt „Zeggi“, die im Dezember in St. Moritz (Sz) ihren ersten EC-Sieg feiern konnte, zurückhaltend. „Bis Mittwoch sind 30 Zentimeter Neuschnee angesagt.“