ÖSV-Abfahrerin gesteht

„Dann wäre ich nicht dort, wo ich heute stehe…“

Vorarlberg
28.01.2026 06:55
Leonie Zegg steht vor dem nächsten Karrieresprung.
Leonie Zegg steht vor dem nächsten Karrieresprung.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Für Donnerstag und Freitag sind im französischen Orcieres zwei Europacup-Abfahrten der Damen angesetzt. Für die Vorarlbergerin Leonie Zegg, ist die Skistation in den französischen Alpen ein ganz besonderer Ort – vor exakt zwei Jahren konnte sie dort bei ihrem fünften EC-Start die ersten Punkte einfahren, eine Initialzündung. Nun will dort den nächsten Schritt machen.

0 Kommentare

„Wenn ich damals mit der Startnummer 30 und nicht mit der 1 gestartet wäre, wäre ich heute wohl nicht dort, wo ich jetzt bin“, erinnert sich Leonie Zegg an den 23. Jänner 2024, als sie in Orcieres (Fra) in ihrer erst dritten Europacup-Abfahrt – mit etwas Losglück – auf Rang sechs gefahren war. „Das war schon eine Initialzündung für mich.“

Wetter könnte Spielverderber werden
Zwei Jahre später könnte der 21-jährigen Lecherin in den Seealpen den nächsten Schritt machen. Nach vier von sieben Saisonabfahrten liegt die angehende Justizwachebeamtin in der Disziplinenwertung auf Rang drei und Kurs in Richtung eines fixen Weltcuptickets. „Es kann hier schon eine Vorentscheidung geben. mal schauen, ob das Wetter mitspielt“, bleibt „Zeggi“, die im Dezember in St. Moritz (Sz) ihren ersten EC-Sieg feiern konnte, zurückhaltend. „Bis Mittwoch sind 30 Zentimeter Neuschnee angesagt.“

Trainingsbestzeit lässt hoffen
Dass sich die Head-Pilot auf der Strecke in Orcieres wohlfühlt, bewies sie bereits am Montag mit Rang sieben im Super-G und der Bestzeit im gestrigen Abfahrtstraining, in dem mit Vanessa Nußbaumer eine weitere Vorarlbergerin auf Rang drei fuhr. „Ich will es nicht überbewerten, da der Renntag entscheidend ist“, erklärt Zegg. „Es waren allerdings schon die Guten vorne – und bei mir geht sicherlich noch mehr.“

Vorarlberg
