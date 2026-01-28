Der Rückblick durch die rosarote Brille

2016 war aber auch ein Jahr der Terroranschläge. Europa wurde durch den Brexit erschüttert und Donald Trump zum Präsidenten gewählt. So leicht war es also gar nicht, dieses verklärte Jahr. Aber wir ahnten es noch nicht. Wir ahnten nicht, wie ein simples „Wir schaffen das!“ die Gesellschaft spalten würde. Wir wussten nichts von einer Pandemie, vom blutigen Krieg in Europa, von Energiekrisen und Inflation. Wir ahnten nicht, dass Trump, dieser vermeintlich schlechte „Treppenwitz der Geschichte“, die Welt wie einen Spielball seiner Macht behandeln würde.