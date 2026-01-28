Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

Der Rückblick durch die rosarote Brille

Kolumnen
28.01.2026 06:45
(Bild: Imre Antal)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost
0 Kommentare

„Was ist das für 1 life?“ Diese ironisch geseufzte Frage wurde zum Jugendwort des Jahres 2016 erkoren. Dieses Jahres, das nun ein nostalgisches Revival erlebt. Instagram, TikTok & Co. werden mit Fotos aus der „guten alten Zeit“ geflutet – eine Rückschau durch die rosarote Brille.

2016 war das Jahr, in dem man sich statt spazieren zu gehen auf „Pokémon Go“-Jagd machte. In dem lustige Hundefilter auf Snapchat nicht einmal den Hauch von KI-generierten Bildern hatten und viele bei dem Wort „Influencer“ zur Grippe-Impfung eilten. Ein „Huh!“ reichte bei der EM aus, um Island zum Sieger der Herzen zu machen. Und in Österreich sorgte die slimfitte Politik für Aufbruchstimmung, der große politische Aufreger war die „Bundespräsidentenstichwahlwiederholung“.

2016 war aber auch ein Jahr der Terroranschläge. Europa wurde durch den Brexit erschüttert und Donald Trump zum Präsidenten gewählt. So leicht war es also gar nicht, dieses verklärte Jahr. Aber wir ahnten es noch nicht. Wir ahnten nicht, wie ein simples „Wir schaffen das!“ die Gesellschaft spalten würde. Wir wussten nichts von einer Pandemie, vom blutigen Krieg in Europa, von Energiekrisen und Inflation. Wir ahnten nicht, dass Trump, dieser vermeintlich schlechte „Treppenwitz der Geschichte“, die Welt wie einen Spielball seiner Macht behandeln würde.

2026 hingegen möchte man bereits nach einem Monat umtauschen. Da kann man schon nostalgisch werden: 2016 – was war das nur für 1 Leben!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Es ist die Hölle“
Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“
E-Autos am Vormarsch
Hanke: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“
Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
236.742 mal gelesen
Salzburg
Frostiges Klima im Bad lässt Gäste frieren
144.537 mal gelesen
Im Auqa Salza soll es viel zu kalt sein.
Ski Alpin
Kristoffersen: „Kann leider nichts mehr sagen“
137.575 mal gelesen
Henrik Kristoffersen spielte im ORF-Interview auf den Konflik mit Markus Waldner an.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kolumne
Der Rückblick durch die rosarote Brille
„Krone“-Kommentar
„Rechnung?“ – Ein Beleg für den Finanzminister
„Krone“-Kommentar
Nervosität im Weißen Haus
„Krone“-Kommentar
Kein Wehrdienst für Fremdenlegion
„Krone“-Kommentar
Wieso Stadler & Co. für Watschen herhalten müssen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf