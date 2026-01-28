Der Rückblick durch die rosarote Brille

„Was ist das für 1 life?“ Diese ironisch geseufzte Frage wurde zum Jugendwort des Jahres 2016 erkoren. Dieses Jahres, das nun ein nostalgisches Revival erlebt. Instagram, TikTok & Co. werden mit Fotos aus der „guten alten Zeit“ geflutet – eine Rückschau durch die rosarote Brille.
2016 war das Jahr, in dem man sich statt spazieren zu gehen auf „Pokémon Go“-Jagd machte. In dem lustige Hundefilter auf Snapchat nicht einmal den Hauch von KI-generierten Bildern hatten und viele bei dem Wort „Influencer“ zur Grippe-Impfung eilten. Ein „Huh!“ reichte bei der EM aus, um Island zum Sieger der Herzen zu machen. Und in Österreich sorgte die slimfitte Politik für Aufbruchstimmung, der große politische Aufreger war die „Bundespräsidentenstichwahlwiederholung“.
2016 war aber auch ein Jahr der Terroranschläge. Europa wurde durch den Brexit erschüttert und Donald Trump zum Präsidenten gewählt. So leicht war es also gar nicht, dieses verklärte Jahr. Aber wir ahnten es noch nicht. Wir ahnten nicht, wie ein simples „Wir schaffen das!“ die Gesellschaft spalten würde. Wir wussten nichts von einer Pandemie, vom blutigen Krieg in Europa, von Energiekrisen und Inflation. Wir ahnten nicht, dass Trump, dieser vermeintlich schlechte „Treppenwitz der Geschichte“, die Welt wie einen Spielball seiner Macht behandeln würde.
2026 hingegen möchte man bereits nach einem Monat umtauschen. Da kann man schon nostalgisch werden: 2016 – was war das nur für 1 Leben!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.