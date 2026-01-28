Vorteilswelt
Nach Kritik

Die Steiermark plant jetzt einen Bildungsgipfel

Steiermark
28.01.2026 06:00
Vorerst bleibt die maximale Gruppengröße in Kindergärten bei 22 Kindern.
Vorerst bleibt die maximale Gruppengröße in Kindergärten bei 22 Kindern.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Über die Gruppengröße in Kindergärten ist zuletzt ein Zwist zwischen der FPÖ, in der Steiermark für Bildung verantwortlich, und der KPÖ ausgebrochen. Am 3. März findet nun ein von der Opposition geforderter Bildungsgipfel statt. Dieses und andere Themen stehen im Rampenlicht.

Kinderbetreuungsplätze sind ein leidiges Thema. Immer noch gibt es viel zu wenige adäquate Angebote in der Steiermark. Das Bundesland hinkt österreichweit oft hinterher. Außerhalb von Graz werden z.B. nur 31 Prozent der Kindergärten ganztägig geführt (Zahlen: Kinderbetreuungsatlas 2025). 

