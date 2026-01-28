Eine Königin mit Helm, Brustpanzer und Schlagkraft

Feller? „Es spricht eigentlich nichts dagegen!“
Seltener Doppelsieg
Lieblich und süß – wie so mancher edle Tropfen – war Österreichs Bundesweinkönigin Tatjana Cepnik nie. Auch jetzt zeigt die Burgenländerin, dass man mit Haltung, Teamgeist und Durchsetzungsvermögen keine Krone braucht, um zu glänzen.
Schon die Vorstellung, wie eine Weinkönigin zu sein hat, bedient so ziemlich alle gängigen chauvinistischen Klischees, die es gibt. Jung und hübsch soll sie sein, bodenständig, heimatverbunden und unpolitisch sowieso. Kurzum: eine Art Dekopuppe im Dirndl, mit Krone auf dem Haupt, Schärpe um die Brust und einem Weinglas in der Hand – stets lächelnd, als wäre dies ihre einzige Kompetenz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.