Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Vom Wein zum Eis

Eine Königin mit Helm, Brustpanzer und Schlagkraft

Burgenland
28.01.2026 06:00
Auch so können Weinköniginnen aussehen. Erst am Wochenende gelang ihr mit ihrer Kampfmannschaft ...
Auch so können Weinköniginnen aussehen. Erst am Wochenende gelang ihr mit ihrer Kampfmannschaft der Einzug in die Play-offs.(Bild: Julia Schadauer)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Lieblich und süß – wie so mancher edle Tropfen – war Österreichs Bundesweinkönigin Tatjana Cepnik nie. Auch jetzt zeigt die Burgenländerin, dass man mit Haltung, Teamgeist und Durchsetzungsvermögen keine Krone braucht, um zu glänzen. 

0 Kommentare

Schon die Vorstellung, wie eine Weinkönigin zu sein hat, bedient so ziemlich alle gängigen chauvinistischen Klischees, die es gibt. Jung und hübsch soll sie sein, bodenständig, heimatverbunden und unpolitisch sowieso. Kurzum: eine Art Dekopuppe im Dirndl, mit Krone auf dem Haupt, Schärpe um die Brust und einem Weinglas in der Hand – stets lächelnd, als wäre dies ihre einzige Kompetenz.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-0° / 3°
Symbol bedeckt
Güssing
-0° / 5°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
-1° / 3°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
1° / 4°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-1° / 4°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

„Es ist die Hölle“
Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“
E-Autos am Vormarsch
Hanke: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“
Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
236.742 mal gelesen
Salzburg
Frostiges Klima im Bad lässt Gäste frieren
144.537 mal gelesen
Im Auqa Salza soll es viel zu kalt sein.
Ski Alpin
Kristoffersen: „Kann leider nichts mehr sagen“
137.575 mal gelesen
Henrik Kristoffersen spielte im ORF-Interview auf den Konflik mit Markus Waldner an.
Mehr Burgenland
Absagen für Keeper
Ein Satz mit X! Kuster bekommt doppelten Korb
Konditorei Schranz
Das Burgenland hat einen neuen Krapfen-Kaiser
Ergebnisse liegen vor
Asbest: Tests in weiteren Steinbrüchen negativ
Nach 110 Diebstählen
Serieneinbrecher bedankt sich für 2,5 Jahre Haft
Sonnentherme baut aus
Größtes Rutschenprojekt zwischen Berlin und Zürich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf