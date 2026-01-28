Eine Königin mit Helm, Brustpanzer und Schlagkraft

Schon die Vorstellung, wie eine Weinkönigin zu sein hat, bedient so ziemlich alle gängigen chauvinistischen Klischees, die es gibt. Jung und hübsch soll sie sein, bodenständig, heimatverbunden und unpolitisch sowieso. Kurzum: eine Art Dekopuppe im Dirndl, mit Krone auf dem Haupt, Schärpe um die Brust und einem Weinglas in der Hand – stets lächelnd, als wäre dies ihre einzige Kompetenz.