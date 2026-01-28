China erlaubt erstmals Import von Nvidias KI-Chips

Hintergrund ist die Dominanz von Nvidia auf dem Markt für KI-Chips. Große Technologiekonzerne wie Microsoft, Google und Amazon entwickeln zwar eigene Chips, um ihre Abhängigkeit von Nvidia zu verringern. So stellte Microsoft erst am Montag seinen neuen KI-Chip „Maia 200“ vor. Bisher kann jedoch kein Konkurrent Nvidia bei der Leistungsfähigkeit der Chips und der dazugehörigen Software-Plattform Cuda das Wasser reichen.