Warum sie wirkt – und wie Sie davon profitieren

Meditation ist vielfältiger, als viele denken. Zu den wichtigsten Formen zählen:

Achtsamkeitsmeditation (Mindfulness): Man richtet die Aufmerksamkeit bewusst auf den Atem und auf das, was im Körper und im Geist gerade passiert – ohne etwas zu bewerten oder verändern zu wollen. Gedanken und Gefühle dürfen kommen und gehen, während man immer wieder sanft in den Moment zurückkehrt.

Konzentrationsmeditation: Der Fokus liegt auf einem einzigen Objekt – etwa dem Atem, einem Mantra, einer Kerzenflamme oder einem Klang. Immer wenn der Geist abschweift, wird er sanft zu diesem gewählten Mittelpunkt zurückgeführt. Durch diese wiederholte Rückkehr entsteht nach und nach eine klare, stabile Konzentration, die auch im Alltag für mehr Ruhe und Fokus sorgt.

Body-Scan: Diese Form der Meditation führt Schritt für Schritt durch den gesamten Körper - vom Scheitel bis zu den Zehen. Jede Region wird nacheinander wahrgenommen, gespürt und bewusst entspannt, ohne etwas erzwingen zu wollen. Der Body Scan hilft, innere Anspannung zu erkennen, Stress abzubauen und ein feineres Gespür für körperliche Signale zu entwickeln. So entsteht nach und nach ein ruhiger, geerdeter Zustand, der Körper und Geist gleichermaßen entlastet.