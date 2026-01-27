Vorteilswelt
Lobnig holte Gold

Sogar Küstenrudern wurde in der Halle simuliert

Oberösterreich
27.01.2026 18:30
Magdalena Lobnig ist aktuell die beste Küstenruderin.
Magdalena Lobnig ist aktuell die beste Küstenruderin.(Bild: Richard Pichler)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

„Man strengt sich so an, dass man komplett kaputt ist. Man gibt wirklich alles, man sollte danach keine Reserven mehr haben“, hatte mit Berthold Lindorfer ein  Linzer Funktionär einmal über jenen Indoor-Sport gesagt, der nun die Ruder-Saison einläutete. Ersmals wurde dabei auch Küstenrudern símuliert.  

0 Kommentare

Die Technik spielt kaum eine Rolle, es zählt nur die brutale Rohkraft und die Ausdauer. Ja, beim Auftakt der heimischen Ruder-Saison ging es ordentlich zur Sache. Die Rede ist von den rot-weiß-roten Indoor-Meisterschaften, bei denen 600 Athleten von 31 Vereinen in unterschiedlichen Klassen und Strecken auf Ruderergometern ans absolute Limit gingen.

