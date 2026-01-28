Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

ÖFB-Boss Pröll

„Keinen Grund für die Fans, sich Sorgen zu machen“

Fußball International
28.01.2026 06:30
Klare Worte von ÖFB-Boss Pröll zu einem WM-Boykott.
Klare Worte von ÖFB-Boss Pröll zu einem WM-Boykott.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Aus Deutschland wurden die ersten Rufe nach einem WM-Boykott laut, auch Sepp Blatter, der ehemalige FIFA-Präsident, rät den Fans von einer Reise in die USA ab. Die Matchspiele von US-Präsident Trump und die Unruhen im Land der (un)begrenzten Möglichkeiten sorgen für Nervosität. Der Fußball wird wieder einmal als Druckmittel der Politik benutzt. ÖFB-Aufsichtsratvorsitzender Josef Pröll, selbst Ex-Politiker, bezieht dazu in der „Krone“ klar Stellung...

0 Kommentare

Deutsche Politiker waren vorgeprescht, mit Oke Gottlich, immerhin DFB-Vizepräsident, zog ein (erster) Fußball-Funktionär, was intern heftig kritisiert wird, nach – die ersten Aufrufe zu einem WM-Boykott in den USA werden immer lauter...

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
236.742 mal gelesen
Salzburg
Frostiges Klima im Bad lässt Gäste frieren
144.537 mal gelesen
Im Auqa Salza soll es viel zu kalt sein.
Ski Alpin
Kristoffersen: „Kann leider nichts mehr sagen“
137.575 mal gelesen
Henrik Kristoffersen spielte im ORF-Interview auf den Konflik mit Markus Waldner an.
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
ÖFB-Boss Pröll
„Keinen Grund für die Fans, sich Sorgen zu machen“
Krone Plus Logo
„Schneckerl“ in Sorge
Mamma mia! Italien droht das nächste Desaster
Champions League
LIVE ab 21 Uhr: Konferenz mit Barca, BVB und Real
Champions League
LIVE ab 21 Uhr: Bayern München muss bei PSV ran
Absagen für Keeper
Ein Satz mit X! Kuster bekommt doppelten Korb
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf