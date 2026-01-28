„Keinen Grund für die Fans, sich Sorgen zu machen“

Feller? „Es spricht eigentlich nichts dagegen!“
Seltener Doppelsieg
Aus Deutschland wurden die ersten Rufe nach einem WM-Boykott laut, auch Sepp Blatter, der ehemalige FIFA-Präsident, rät den Fans von einer Reise in die USA ab. Die Matchspiele von US-Präsident Trump und die Unruhen im Land der (un)begrenzten Möglichkeiten sorgen für Nervosität. Der Fußball wird wieder einmal als Druckmittel der Politik benutzt. ÖFB-Aufsichtsratvorsitzender Josef Pröll, selbst Ex-Politiker, bezieht dazu in der „Krone“ klar Stellung...
Deutsche Politiker waren vorgeprescht, mit Oke Gottlich, immerhin DFB-Vizepräsident, zog ein (erster) Fußball-Funktionär, was intern heftig kritisiert wird, nach – die ersten Aufrufe zu einem WM-Boykott in den USA werden immer lauter...
