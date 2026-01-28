Vorteilswelt
Branche am Prüfstand

Industriestrategie: Es raschelt im „Papierland“

Steiermark
28.01.2026 06:00
Im Vorjahr waren in der Steiermark 5169 Menschen in der Papier- und Zellstoffindustrie tätig.
Im Vorjahr waren in der Steiermark 5169 Menschen in der Papier- und Zellstoffindustrie tätig.(Bild: Outline Pictures · Christoph J.)
Porträt von Andreas Barth
Von Andreas Barth

In der zuletzt vorgestellten Industriestrategie der Bundesregierung zählt sie nicht zu den Schlüsseltechnologien, auf die man fokussieren will, im Gegenteil: Die Papierindustrie wurde als abwanderungsgefährdete Branche genannt. In der Steiermark ist man zuversichtlich, den Standort langfristig absichern zu können.

0 Kommentare

In den nächsten Jahren will die Regierung viel Geld in von ihr definierte Schlüsselbereiche stecken: Künstliche Intelligenz, Robotik, Energie- und Umwelttechnologien und sechs weitere „Stärkefelder“ (siehe unten) sollen mit insgesamt 2,6 Milliarden Euro bedacht werden. So sieht es die „Industriestrategie Österreich 2035“ vor. Schauen traditionelle, vor allem in der Steiermark stark vertretene Industriezweige damit durch die Finger?

Folgen Sie uns auf