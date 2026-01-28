Industriestrategie: Es raschelt im „Papierland“

In den nächsten Jahren will die Regierung viel Geld in von ihr definierte Schlüsselbereiche stecken: Künstliche Intelligenz, Robotik, Energie- und Umwelttechnologien und sechs weitere „Stärkefelder“ (siehe unten) sollen mit insgesamt 2,6 Milliarden Euro bedacht werden. So sieht es die „Industriestrategie Österreich 2035“ vor. Schauen traditionelle, vor allem in der Steiermark stark vertretene Industriezweige damit durch die Finger?