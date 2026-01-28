Feller? „Es spricht eigentlich nichts dagegen!“

Vor zwei Jahren auch in Schladming, im Vorjahr gelang auf der Planai dazu Rang zwei im Slalom. „Ich weiß, wie man hier schnell Ski fährt.“ Jedenfalls anders als in Kitz. „Mehr zum Attackieren, weniger zum Taktieren.“ Die Erwartungshaltung um seine Person sei nun wieder höher. Aber: „Druck erlege ich mir immer selbst auf. Ich weiß: Wenn ich das Skifahren zeige, das ich kann, reicht das für eine Top-Platzierung.“