Öko-Alarm! Angst vor „Asbest-Welle“ an der Grenze

70 Kilometer Radius sorgt auch für Sorgenfalten in NÖ

Und das ist offenbar erst die Spitze des Skandals! Branchenkenner warnen: Auch Niederösterreich dürfte betroffen sein. Ein Radius von 70 Kilometern gilt als direkt gefährdet. Laut Greenpeace wurde das giftige Gestein sogar bis nach Salzburg und ins benachbarte Ungarn gekarrt. Besonders brisant: Die Asbest-Gefahr soll seit Jahren bekannt gewesen sein – man spricht von klarem Behördenversagen.