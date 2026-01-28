Öko-Alarm! Angst vor „Asbest-Welle“ an der Grenze

Vier Steinbrüche wurden im Burgenland nach Horrorfund dichtgemacht! Jetzt zittern auch Grenzregionen in Niederösterreich vor den hochgiftigen Abfällen, Experten des Landes ermitteln bereits.
Gesperrte Steinbrüche im Burgenland lassen jetzt auch in den Nachbarländern die Alarmglocken schrillen – die Angst vor krebserregendem Asbest wächst täglich. In der Steiermark gab es bereits erste Funde, Niederösterreich rückt nun ebenfalls in den Fokus. „Mir ist nicht wohl bei der Sache“, sagte Georg Rosner, Bürgermeister von Oberwart, noch kürzlich – und spricht damit vielen aus der Seele.
Seine Stadt ist einer von drei burgenländischen Orten, an denen Greenpeace Proben genommen hat. Das schockierende Ergebnis: Alle Proben positiv – deutliche Asbestbelastung! Die Hälfte des Burgenlands könnte betroffen sein. Kaum eine Gemeinde, in der nicht längst verseuchtes Material gelandet ist – als Schotter, Streusplitt oder Baumaterial.
70 Kilometer Radius sorgt auch für Sorgenfalten in NÖ
Und das ist offenbar erst die Spitze des Skandals! Branchenkenner warnen: Auch Niederösterreich dürfte betroffen sein. Ein Radius von 70 Kilometern gilt als direkt gefährdet. Laut Greenpeace wurde das giftige Gestein sogar bis nach Salzburg und ins benachbarte Ungarn gekarrt. Besonders brisant: Die Asbest-Gefahr soll seit Jahren bekannt gewesen sein – man spricht von klarem Behördenversagen.
Explosiv außerdem: Einer der vier gesperrten Steinbrüche befindet sich, laut Greenpeace, in blau-gelber Eigentümerschaft. Doch von den Betreibern bekomme man bislang nur eisiges Schweigen.
Eine „Krone“-Anfrage beim Büro von Umweltlandesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) sorgte zunächst für Stirnrunzeln, dann plötzlich für emsiges Treiben. Wenig später heißt es aus St. Pölten: „Unsere Experten beobachten die Lage, Ermittlungen laufen. Unsere Steinbrüche sind jedenfalls sauber.“
