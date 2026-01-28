Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Greenpeace deckt auf

Öko-Alarm! Angst vor „Asbest-Welle“ an der Grenze

Niederösterreich
28.01.2026 06:45
Greenpeace warnt vor weiteren Ablagerungen – auch in Niederösterreich!
Greenpeace warnt vor weiteren Ablagerungen – auch in Niederösterreich!(Bild: MITJA KOBAL)
Porträt von Josef Poyer
Von Josef Poyer

Vier Steinbrüche wurden im Burgenland nach Horrorfund dichtgemacht! Jetzt zittern auch Grenzregionen in Niederösterreich vor den hochgiftigen Abfällen, Experten des Landes ermitteln bereits.

0 Kommentare

Gesperrte Steinbrüche im Burgenland lassen jetzt auch in den Nachbarländern die Alarmglocken schrillen – die Angst vor krebserregendem Asbest wächst täglich. In der Steiermark gab es bereits erste Funde, Niederösterreich rückt nun ebenfalls in den Fokus. „Mir ist nicht wohl bei der Sache“, sagte Georg Rosner, Bürgermeister von Oberwart, noch kürzlich – und spricht damit vielen aus der Seele.

Seine Stadt ist einer von drei burgenländischen Orten, an denen Greenpeace Proben genommen hat. Das schockierende Ergebnis: Alle Proben positiv – deutliche Asbestbelastung! Die Hälfte des Burgenlands könnte betroffen sein. Kaum eine Gemeinde, in der nicht längst verseuchtes Material gelandet ist – als Schotter, Streusplitt oder Baumaterial.

Wo der Asbest-Schotter ausgebracht wurde, ließ sich bislang nicht klären, die Burgenländer ...
Wo der Asbest-Schotter ausgebracht wurde, ließ sich bislang nicht klären, die Burgenländer richteten „Taskforce“ ein.(Bild: Christoph Miehl)

70 Kilometer Radius sorgt auch für Sorgenfalten in NÖ
Und das ist offenbar erst die Spitze des Skandals! Branchenkenner warnen: Auch Niederösterreich dürfte betroffen sein. Ein Radius von 70 Kilometern gilt als direkt gefährdet. Laut Greenpeace wurde das giftige Gestein sogar bis nach Salzburg und ins benachbarte Ungarn gekarrt. Besonders brisant: Die Asbest-Gefahr soll seit Jahren bekannt gewesen sein – man spricht von klarem Behördenversagen.

Explosiv außerdem: Einer der vier gesperrten Steinbrüche befindet sich, laut Greenpeace, in blau-gelber Eigentümerschaft. Doch von den Betreibern bekomme man bislang nur eisiges Schweigen.

Lesen Sie auch:
Nicht nur im Umfeld der geschlossenen Steinbrüche herrscht große Verunsicherung. 
Krone Plus Logo
Unzählige Betroffene
Wohin wurde giftiges Asbest-Gestein ausgeliefert?
27.01.2026
Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
27.01.2026
Alarmierende Resultate
Was die Asbest-Taskforce nun herausfinden muss
26.01.2026

Eine „Krone“-Anfrage beim Büro von Umweltlandesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) sorgte zunächst für Stirnrunzeln, dann plötzlich für emsiges Treiben. Wenig später heißt es aus St. Pölten: „Unsere Experten beobachten die Lage, Ermittlungen laufen. Unsere Steinbrüche sind jedenfalls sauber.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

„Es ist die Hölle“
Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“
E-Autos am Vormarsch
Hanke: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“
Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
236.742 mal gelesen
Salzburg
Frostiges Klima im Bad lässt Gäste frieren
144.537 mal gelesen
Im Auqa Salza soll es viel zu kalt sein.
Ski Alpin
Kristoffersen: „Kann leider nichts mehr sagen“
137.575 mal gelesen
Henrik Kristoffersen spielte im ORF-Interview auf den Konflik mit Markus Waldner an.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf