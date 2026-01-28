Von Kinderkrankheiten (fast) nichts zu sehen

Auf dem Circuit de Catalunya war auch zu sehen, dass sich der österreichisch-britische Rennstall aerodynamisch (extrem schmale Seitenkästen) sehr kreativ aufgestellt hat. Klar, noch geht es nicht um Zeiten, noch heißt es, alle Funktionen zu testen, Kinderkrankheiten zu kurieren. Und da steht Red Bull Racing gut da. „Für die erste Ausfahrt mit dem eigenen Motor war das ziemlich eindrucksvoll, ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Runden absolvieren können“, zog Isack Hadjar zufrieden Bilanz. Auch am zweiten, verregneten Tag lief der RB22 zur Freude von Superstar Max Verstappen fast wie ein Schweizer Uhrwerk.