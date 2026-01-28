Heli-Crash mit 67 Toten laut US-Behörde vermeidbar

Bereits seit 2021 habe es in der Nähe des Flughafens 15.200 Fälle von zu geringem Abstand zwischen Flugzeugen und Helikoptern gegeben, darunter 85 als kritisch eingestufte Annäherungen. Schon im Dezember hatte das US-Justizministerium die grundsätzliche Haftung der Regierung für den Absturz anerkannt. Die NTSB sprach mehr als 30 Empfehlungen an die FAA aus und wies darauf hin, dass ein besseres Kollisionswarnsystem (ADS-B) den Piloten entscheidende Sekunden zur Reaktion hätte geben können.