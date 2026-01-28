LIVE: Novak Djokovic gegen Lorenzo Musetti
Australian Open
Viertelfinale bei den Australian Open: Novak Djokovic trifft auf Lorenzo Musetti. Mit sportkrone.at sind Sie live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Der 38-jährige Serbe, der in Melbourne auf seinen 25. Grand-Slam-Titel hofft, war kampflos in die Runde der letzten acht eingezogen. Der Tscheche Jakub Mensik konnte wegen einer Bauchmuskelverletzung nicht antreten.
„Ich habe sehr oft gegen Novak gespielt und jedes Mal lerne ich etwas daraus“, meinte Musetti, der nur eine von zehn Begegnungen gewonnen hat, vor dem Match. „Es ist eine Ehre, den Platz mit ihm zu teilen“, erklärte der Weltranglisten-Fünfte, der einen Platz hinter dem Altstar liegt.
