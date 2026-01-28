Schladming: ÖSV-Läufer fährt mit Spezialhelm

„Das hat sehr viel Spaß gemacht, wir wollten das unbedingt wiederholen“, betont Johannes Strolz. Ja, nach der Premiere im Vorjahr wird er auch heute beim Slalom in Schladming mit einem Spezialhelm die Planai heruntercarven.
Sponsor BTV rief zu einem Design-Wettbewerb unter karitativen Einrichtungen auf, die Fans durften online aus den Top-Drei auswählen. Der strahlende Sieger: Sascha Marzini, 19 Jahre, von der Lebenshilfe Wien. Er wird beim Rennen heute live dabei sein, Strolz danach persönlich treffen.
„Schön, wenn man jungen Menschen eine Freude bereiten kann“, sagt der zweifache Olympiasieger. Dessen farbenfrohen Helm es bis morgen auf der Auktionsplattform „Aurena“ zu ersteigen gibt, das Geld geht an die Lebenshilfe.
11.000 Euro im Vorjahr
Im Vorjahr kamen 11.000 Euro zusammen – Strolz brachte den Scheck persönlich nach Memmingen, dem Wohnort von Gewinnerin Leonie. „Da wird viel geleistet, es bleibt aber oft im Verborgenen. Schön, wenn gemeinnützige Einrichtungen eine Bühne und finanzielle Unterstützung bekommen“, nickt Strolz.
