Für den guten Zweck

Schladming: ÖSV-Läufer fährt mit Spezialhelm

Ski Alpin
28.01.2026 06:41
Johannes Strolz
Johannes Strolz(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Das hat sehr viel Spaß gemacht, wir wollten das unbedingt wiederholen“, betont Johannes Strolz. Ja, nach der Premiere im Vorjahr wird er auch heute beim Slalom in Schladming mit einem Spezialhelm die Planai heruntercarven.

Sponsor BTV rief zu einem Design-Wettbewerb unter karitativen Einrichtungen auf, die Fans durften online aus den Top-Drei auswählen. Der strahlende Sieger: Sascha Marzini, 19 Jahre, von der Lebenshilfe Wien. Er wird beim Rennen heute live dabei sein, Strolz danach persönlich treffen.

Strolz mit dem Siegerhelm
Strolz mit dem Siegerhelm(Bild: Scheichl)

„Schön, wenn man jungen Menschen eine Freude bereiten kann“, sagt der zweifache Olympiasieger. Dessen farbenfrohen Helm es bis morgen auf der Auktionsplattform „Aurena“ zu ersteigen gibt, das Geld geht an die Lebenshilfe.

Lesen Sie auch:
Manuel Feller
Ski-Weltcup-Ticker
LIVE ab 17.45 Uhr: Wer gewinnt Schladming-Slalom?
28.01.2026
Nur ein Lichtblick
ÖSV-Frust: „Wird schwierig, so etwas zu vergessen“
28.01.2026
Eisiger Riesentorlauf
Meillard-Sieg in Schladming! ÖSV-Herren enttäuscht
27.01.2026

11.000 Euro im Vorjahr 
Im Vorjahr kamen 11.000 Euro zusammen – Strolz brachte den Scheck persönlich nach Memmingen, dem Wohnort von Gewinnerin Leonie. „Da wird viel geleistet, es bleibt aber oft im Verborgenen. Schön, wenn gemeinnützige Einrichtungen eine Bühne und finanzielle Unterstützung bekommen“, nickt Strolz.

