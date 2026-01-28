„Vielleicht war mir Olympia nicht wichtig genug“

„Vielleicht waren mir die Spiele nicht wichtig genug“

Und auch die Form für die Rennen im Zeichen der fünf Ringe stimmte. Kurz zuvor hatte der Atomic-Athlet auf der Kitzbüheler „Streif“ triumphiert. Die Siege waren aber ein bisschen Fluch und Segen zugleich. „Ich war in meiner aktiven Zeit immer wieder einmal zufrieden. Für weitere Erfolge ist das aber nicht förderlich, es verleitet zum Zurücklehnen. Und das spielt es als Sportler nicht“, erklärte der Pongauer. „Vielleicht waren mir die Spiele nicht wichtig genug.“