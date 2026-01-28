Mamma mia! Italien droht das nächste Desaster

Feller? „Es spricht eigentlich nichts dagegen!“
Seltener Doppelsieg
Passiert nicht noch ein Wunder, schafft es kein Klub der Serie A in die Top 8 der Champions League. Herbert Porhaska erinnert der Kick an die 1980er-Jahre. Allerdings fehlen die Stars.
Mamma mia, was ist denn da schon wieder los? Das frage auch ich mich als großer Italien-Fan, wenn ich vor dem heutigen letzten Spieltag der Ligaphase einen Blick auf die Tabelle der Champions League werfe.
