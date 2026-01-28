Dezimiert zum „Elefanten-Schmaus“

Seinem Team vertraut der 56-jährige Mann aus Montreal voll: „Mich hat gefreut, dass wir zuletzt gegen Salzburg gezeigt haben, dass wir bereit sind, auch wenn ich gerne gewonnen hätte. Aber wir haben alles richtig gemacht. Beim 0:3 zuvor in Salzburg sind viele Spieler gegen den harten Gegner entweder erstarrt oder geflüchtet. Ich habe ihnen dann eindrücklich gesagt, dass man nicht immer glatte Abende auf der ’Main Street’ erlebt, man muss auch bereit sein für eklige Partien in der ’Gasse’. Wer das nicht kann, wird niemals Meister! Aber diesmal haben sie den Kampf angenommen. Das macht mich stolz.“