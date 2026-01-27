Vorteilswelt
Kaltenegger & Austria:

„Ziehe einem Nackerten nicht Geld aus der Tasche!“

Kärnten
27.01.2026 21:27
Zuerst noch mit Strafantrag gedroht – nun reicht Helmut Kaltenegger (re.) dem Austria-Chef ...
Zuerst noch mit Strafantrag gedroht – nun reicht Helmut Kaltenegger (re.) dem Austria-Chef Zeljko Karajica die Hand.(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Totale Kehrtwende! Helmut Kaltenegger hatte der Austria Klagenfurt und Gesellschafter Zeljko Karajica mit einem Insolvenz- und Strafantrag gedroht – jetzt will der Ex-Sponsor und TGI-Gold-Unternehmer aber plötzlich wieder beim Zweitligisten einsteigen. Der „Krone“ erklärt er seine Beweggründe und Forderung! Sportlich? Violett plant ein Trainingscamp!

Naht jetzt doch die Rettung der Austria Klagenfurt? Geht es nach Ex-Sponsor Helmut Kaltenegger, dann soll es bald so sein. Denn der Unternehmer von TGI-Gold macht plötzlich eine komplette Kehrtwende.

