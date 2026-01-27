„Ziehe einem Nackerten nicht Geld aus der Tasche!“

Social-Media-Verbot ein Teil von Austro-Aufschwung
Stocker erklärt Pläne
Totale Kehrtwende! Helmut Kaltenegger hatte der Austria Klagenfurt und Gesellschafter Zeljko Karajica mit einem Insolvenz- und Strafantrag gedroht – jetzt will der Ex-Sponsor und TGI-Gold-Unternehmer aber plötzlich wieder beim Zweitligisten einsteigen. Der „Krone“ erklärt er seine Beweggründe und Forderung! Sportlich? Violett plant ein Trainingscamp!
Naht jetzt doch die Rettung der Austria Klagenfurt? Geht es nach Ex-Sponsor Helmut Kaltenegger, dann soll es bald so sein. Denn der Unternehmer von TGI-Gold macht plötzlich eine komplette Kehrtwende.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.