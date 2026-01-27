„Ziehe einem Nackerten nicht Geld aus der Tasche!“

Totale Kehrtwende! Helmut Kaltenegger hatte der Austria Klagenfurt und Gesellschafter Zeljko Karajica mit einem Insolvenz- und Strafantrag gedroht – jetzt will der Ex-Sponsor und TGI-Gold-Unternehmer aber plötzlich wieder beim Zweitligisten einsteigen. Der „Krone“ erklärt er seine Beweggründe und Forderung! Sportlich? Violett plant ein Trainingscamp!