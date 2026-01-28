Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorm Duell gegen Brann

Sturms Wikinger ist bereit für die letzte Mission

Steiermark
28.01.2026 07:30
Sturms Seedy Jatta will sich gebührend aus der Europa League verabschieden. Gegen Brann Bergen ...
Sturms Seedy Jatta will sich gebührend aus der Europa League verabschieden. Gegen Brann Bergen will der Norweger auch endlich sein erstes Tor im Bewerb erzielen.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Noch einmal alles zeigen und Punkte für die Fünfjahreswertung sammeln! Meister Sturm will sich – auch wenn sich der Aufstieg in der Europa League nicht mehr ausgeht – gegen Brann Bergen gebührend aus Europa verabschieden. Allen voran Seedy Jatta. Der gebürtige Norweger weiß genau, wie man gegen die Bergenesen trifft.

0 Kommentare

In Bundesliga, Cup und Champions League-Qualifikation hat Seedy Jatta diese Saison bereits für Sturm getroffen. Einzig in der Europa League läuft der pfeilschnelle Stürmer einem Erfolgserlebnis noch hinterher. Seine letzte Chance? Am Donnerstag im Heimspiel gegen Brann Bergen.

(Bild: Sepp Pail)

Ausgerechnet gegen die Mannschaft aus seinem Heimatland Norwegen will der 22-Jährige, der die hohen Erwartungen an ihn leider viel zu selten abrufen kann, endlich netzen. „Gegen Brann habe ich eigentlich fast nur gute Erinnerungen“, gibt sich der Angreifer selbstbewusst. „Kurz bevor ich zu Sturm gewechselt bin, habe ich noch gegen sie im Cup gespielt. Wir waren 0:1 hinten, ich habe den Ausgleich gemacht. Am Ende haben wir sogar noch 3:1 gewonnen“, grinst Seedy, der im August 2023 anschließend um kolportierte 2,61 Millionen von Valerenga Oslo zu Sturm wechselte.

Jatta kam mit viel Vorschusslorbeeren und einem statten Preismarkerl nach Graz. Leider warfen ...
Jatta kam mit viel Vorschusslorbeeren und einem statten Preismarkerl nach Graz. Leider warfen den Norweger oft Verletzungen in seiner Entwicklung zurück.(Bild: Sepp Pail)

Blöße will sich Jatta gegen Brann Bergen keine geben: „Ich bin aus Norwegen ausgezogen, um den nächsten Entwicklungsschritt in meiner Karriere zu machen. Da willst du dann nicht gegen ein norwegisches Team verlieren“, sagt der Stürmer, der einige Bekanntschaften bei Bergen hat.

Brann Bergens Nationalspieler Felix Horn Myhre (re.) traf auch beim 2:1-Sieg der Norweger in der ...
Brann Bergens Nationalspieler Felix Horn Myhre (re.) traf auch beim 2:1-Sieg der Norweger in der Nations League gegen Österreich.(Bild: GEPA)

„Felix Horn Myhre, der auch gegen Österreich mit dem Nationalteam getroffen hat, kenne ich noch von Valerenga. Ebenso wie Bard Finne, der einst bei Köln und Heidenheim gespielt hat. Ich werde sie begrüßen, dann versuchen gegen sie ein Tor zu machen und zu gewinnen“, so Jatta, der den starken Lauf von Bergen in der Europa League mit einigen Ausrufezeichen (wie dem 3:0 gegen die Glasgow Rangers, einem 1:0 gegen Utrecht oder ein 0:0 gegen Bologna) genau verfolgt hat.

Lesen Sie auch:
In der Offensive machten Maurice Malone und Co. keinen Stich.
Krone Plus Logo
Sportchef kündigt an:
Bei Sturm-Transfers kommt noch Leben in die Bude!
23.01.2026
Pleite in Rotterdam
Sturm geknickt: „Waren nicht erwachsen genug“
22.01.2026
Krone Plus Logo
U17-Held begeistert
Sturm: Warum man sich diesen Namen merken sollte
23.01.2026

Die Mama als Unterstützung
„Es wird ein hartes Spiel für uns. Sie mögen es zu attackieren und sind gut mit dem Ball. Aber die Meisterschaft in Norwegen ist seit November vorbei, beginnt erst wieder im April. Das ist kein Nachteil für uns “, erklärt der „Wikinger“ im Sturm-Dress, der gegen Brann auch Unterstützung aus der Heimat bekommt. „Meine Mama wird extra zum Spiel kommen.“ Jetzt muss eigentlich nur noch endlich ein Tor gelingen... 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

„Es ist die Hölle“
Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“
E-Autos am Vormarsch
Hanke: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“
Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
236.742 mal gelesen
Salzburg
Frostiges Klima im Bad lässt Gäste frieren
144.537 mal gelesen
Im Auqa Salza soll es viel zu kalt sein.
Ski Alpin
Kristoffersen: „Kann leider nichts mehr sagen“
137.575 mal gelesen
Henrik Kristoffersen spielte im ORF-Interview auf den Konflik mit Markus Waldner an.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf