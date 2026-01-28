Sturms Wikinger ist bereit für die letzte Mission

Noch einmal alles zeigen und Punkte für die Fünfjahreswertung sammeln! Meister Sturm will sich – auch wenn sich der Aufstieg in der Europa League nicht mehr ausgeht – gegen Brann Bergen gebührend aus Europa verabschieden. Allen voran Seedy Jatta. Der gebürtige Norweger weiß genau, wie man gegen die Bergenesen trifft.
In Bundesliga, Cup und Champions League-Qualifikation hat Seedy Jatta diese Saison bereits für Sturm getroffen. Einzig in der Europa League läuft der pfeilschnelle Stürmer einem Erfolgserlebnis noch hinterher. Seine letzte Chance? Am Donnerstag im Heimspiel gegen Brann Bergen.
Ausgerechnet gegen die Mannschaft aus seinem Heimatland Norwegen will der 22-Jährige, der die hohen Erwartungen an ihn leider viel zu selten abrufen kann, endlich netzen. „Gegen Brann habe ich eigentlich fast nur gute Erinnerungen“, gibt sich der Angreifer selbstbewusst. „Kurz bevor ich zu Sturm gewechselt bin, habe ich noch gegen sie im Cup gespielt. Wir waren 0:1 hinten, ich habe den Ausgleich gemacht. Am Ende haben wir sogar noch 3:1 gewonnen“, grinst Seedy, der im August 2023 anschließend um kolportierte 2,61 Millionen von Valerenga Oslo zu Sturm wechselte.
Blöße will sich Jatta gegen Brann Bergen keine geben: „Ich bin aus Norwegen ausgezogen, um den nächsten Entwicklungsschritt in meiner Karriere zu machen. Da willst du dann nicht gegen ein norwegisches Team verlieren“, sagt der Stürmer, der einige Bekanntschaften bei Bergen hat.
„Felix Horn Myhre, der auch gegen Österreich mit dem Nationalteam getroffen hat, kenne ich noch von Valerenga. Ebenso wie Bard Finne, der einst bei Köln und Heidenheim gespielt hat. Ich werde sie begrüßen, dann versuchen gegen sie ein Tor zu machen und zu gewinnen“, so Jatta, der den starken Lauf von Bergen in der Europa League mit einigen Ausrufezeichen (wie dem 3:0 gegen die Glasgow Rangers, einem 1:0 gegen Utrecht oder ein 0:0 gegen Bologna) genau verfolgt hat.
Die Mama als Unterstützung
„Es wird ein hartes Spiel für uns. Sie mögen es zu attackieren und sind gut mit dem Ball. Aber die Meisterschaft in Norwegen ist seit November vorbei, beginnt erst wieder im April. Das ist kein Nachteil für uns “, erklärt der „Wikinger“ im Sturm-Dress, der gegen Brann auch Unterstützung aus der Heimat bekommt. „Meine Mama wird extra zum Spiel kommen.“ Jetzt muss eigentlich nur noch endlich ein Tor gelingen...
