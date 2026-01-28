Sturms Wikinger ist bereit für die letzte Mission

Ausgerechnet gegen die Mannschaft aus seinem Heimatland Norwegen will der 22-Jährige, der die hohen Erwartungen an ihn leider viel zu selten abrufen kann, endlich netzen. „Gegen Brann habe ich eigentlich fast nur gute Erinnerungen“, gibt sich der Angreifer selbstbewusst. „Kurz bevor ich zu Sturm gewechselt bin, habe ich noch gegen sie im Cup gespielt. Wir waren 0:1 hinten, ich habe den Ausgleich gemacht. Am Ende haben wir sogar noch 3:1 gewonnen“, grinst Seedy, der im August 2023 anschließend um kolportierte 2,61 Millionen von Valerenga Oslo zu Sturm wechselte.