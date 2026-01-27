Wie kleine Änderungen Ihr Liebesleben verbessern

Durchschnittlich rund acht Mal pro Monat haben Österreicherinnen und Österreicher Sex. Richtig zufrieden mit diesem ist aber nur ein Viertel (25,8 Prozent), 45 Prozent empfinden die „schönste Nebensache der Welt“ zumindest noch als „eher erfüllend“. Der Rest ortet Verbesserungspotenzial: 23,6 sind mit ihrem Sexleben „eher weniger“ zufrieden, immerhin 5,5 Prozent erachten es als „überhaupt nicht erfüllend“, so die Ergebnisse des Anfang 2025 veröffentlichten großen Sex-Reports von Marketagent.