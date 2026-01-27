Tschofenig: „Ich glaub das passt, wie es ist“

In zehn Tagen starten die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d‘Ampezzo. Der Skisprung-Gesamtweltcupsieger der Vorsaison, Daniel Tschofenig, kann es kaum erwarten um Edelmetall zu kämpfen. Im krone.tv-Interview spricht er über die Voraussetzungen und ob Olympia aufgrund der erfolgreichen Vorsaison schon da stattfinden hätten sollen.