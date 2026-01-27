Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwergewichtiger Job

Vom Laufsteg ans Steuer eines 15-Tonnen-Busses

Niederösterreich
27.01.2026 17:00
Marijana Pavlovic liebt es, ihren Bus zu lenken. Es ist die einzige Arbeit für sie, für die sie ...
Marijana Pavlovic liebt es, ihren Bus zu lenken. Es ist die einzige Arbeit für sie, für die sie in der Früh gerne aufsteht. Und das manchmal schon um 4 Uhr.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

In ihrer Jugend modelte sie, dann saß sie als ausgebildete Bürokauffrau hinter dem Computer – beides hat Marijana Pavlovic bald sehr gelangweilt. Deshalb wurde sie Lenkerin eines zwölf Meter langen und 15 Tonnen schweren Gefährts. 

0 Kommentare

Ihr erster Job, der sie dann wirklich begeisterte, war Buslenkerin eines Neunsitzers bei einem Reiseunternehmen. „Meine Kollegen haben damals auf mich eingeredet, ich soll den Busführerschein machen, weil ich ja so gerne fahre“, lacht sie heute über ihre Entscheidung. Und diese war richtig. Schon als Kind saß die gebürtige Bosnierin am Schoß ihres Vaters, der Lkw-Lenker war. „Das riesige Lenkrad hat mich schon damals fasziniert.“

Jetzt lenkt sie fünf Tage die Woche ein fast 15 Tonnen, zwölf Meter langes Gefährt durch den niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen, bringt Kinder und Erwachsene an ihre Ziele. „An Schulzeiten transportiere ich bis zu 80 Kinder“, weiß sie um ihre große Verantwortung darüber bestens Bescheid.

Zitat Icon

Ich liebe es, Bus zu fahren. Es ist die einzige Arbeit für mich, für die ich in der Früh gerne aufstehe.

Marijana Pavlovic, Buslenkerin bei RETTER Linien in Neunkirchen

Den Schein dazu hat sie vor sieben Jahren auf Anhieb geschafft. „Mit 100 Prozent“, ist sie besonders stolz darauf. Auch, dass sie damals die einzige Frau im Kurs war. Und auch die erste Frau bei ihrem Arbeitgeber RETTER Linien in Neunkirchen.

Privat fährt Pavlovic einen Fiat 600, ein Auto, „das fast in meinen Arbeitsplatz, den Bus, ...
Privat fährt Pavlovic einen Fiat 600, ein Auto, „das fast in meinen Arbeitsplatz, den Bus, hineinpasst“.(Bild: Doris Seebacher)
RETTER Linien beschäftigt 63 männliche und sechs weibliche Buslenker. Auch die Geschäftsführung ...
RETTER Linien beschäftigt 63 männliche und sechs weibliche Buslenker. Auch die Geschäftsführung ist weiblich. Im Bild Geschäftsführerin Birgit Kropfreiter (li.) mit Marijana Pavlovic.(Bild: Doris Seebacher)
In ihren Zwanzigern modelte Pavlovic. Heute liebt sie es, Busse zwischen zwölf und 15 Tonnen zu ...
In ihren Zwanzigern modelte Pavlovic. Heute liebt sie es, Busse zwischen zwölf und 15 Tonnen zu lenken.(Bild: Doris Seebacher)

Größte Herausforderung: „Schneeketten anlegen“
Ihr Arbeitstag beginnt manchmal bereits um 4.30 Uhr. Unfall hatte sie zum Glück noch keinen, und auch die Leute begegnen ihr mit großem Respekt. „Die Fahrgäste dürfen zwar offiziell nicht mit mir reden, aber ich bekomme oft Komplimente, dass ich meinen Job gut mache“, freut sie sich.

Die einzige Herausforderung für sie: „Schneeketten anlegen – das dauert bis zu 40 Minuten.“ 40 Minuten, in denen sich die Fahrgäste im Bus und bei der nächsten Haltestelle gedulden müssen. Aber auch mit grantigen Menschen kann sie gut umgehen. „Oft hilft einfach nur ein Lächeln“, so Pavlovic.

Zitat Icon

Vor allem Frauen und Kinder fühlen sich mit einer Lenkerin oft sicherer.

Birgit Kropfreiter, Geschäftsführerin RETTER Linien in Neunkirchen

Bild: Doris Seebacher

Die Firma RETTER Linien in Neunkirchen beschäftigt derzeit sechs Frauen als Buslenkerinnen. Auch die Geschäftsführerin des insgesamt 72-köpfigen Teams ist weiblich. Sie heißt Birgit Kropfreiter und zeigt größten Respekt für die verantwortungsvolle Arbeit ihrer Kolleginnen. „Vor allem Frauen und Kinder fühlen sich mit einer Lenkerin oft sicherer“, weiß sie aus Erfahrung. „Außerdem beherrschen sie Multitasking besser als Männer, sind flexibler und haben ein gutes Gefühl für ihre Fahrgäste“, so Kropfreiter.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.067 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.830 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.947 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf