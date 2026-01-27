Vom Laufsteg ans Steuer eines 15-Tonnen-Busses

Ihr erster Job, der sie dann wirklich begeisterte, war Buslenkerin eines Neunsitzers bei einem Reiseunternehmen. „Meine Kollegen haben damals auf mich eingeredet, ich soll den Busführerschein machen, weil ich ja so gerne fahre“, lacht sie heute über ihre Entscheidung. Und diese war richtig. Schon als Kind saß die gebürtige Bosnierin am Schoß ihres Vaters, der Lkw-Lenker war. „Das riesige Lenkrad hat mich schon damals fasziniert.“