Nockberge behaupten sich, Spartans eiskalt

Im Spiel der Runde empfingen die Nockberge das Team aus Köttern 2. Schon das Hinspiel hatten die Nockberge auswärts mit 4:2 gewonnen, entsprechend selbstbewusst traten die Hausherren auf. Trotz schwieriger Bedingungen übernahmen sie früh die Kontrolle und gingen mit einer 1:0-Führung in die erste Drittelpause. Im zweiten Drittel erhöhten die Nockberge den Druck und belohnten sich mit zwei weiteren Treffern. Mit einem 3:1 ging es in die zweite Pause.