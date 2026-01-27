Nockberge behaupten sich, Spartans eiskalt

Schnee, Playoff-Druck und richtungsweisende Duelle prägten das Wochenende. Während sich die Nockberge in der heimischen Freiluftarena trotz widriger Bedingungen durchsetzten, machten die Spartans Althofen in den Playoffs der Division 2 Ost den Finaleinzug perfekt. Auch im Futsal fiel eine erste Vorentscheidung im Titelrennen.
Im Spiel der Runde empfingen die Nockberge das Team aus Köttern 2. Schon das Hinspiel hatten die Nockberge auswärts mit 4:2 gewonnen, entsprechend selbstbewusst traten die Hausherren auf. Trotz schwieriger Bedingungen übernahmen sie früh die Kontrolle und gingen mit einer 1:0-Führung in die erste Drittelpause. Im zweiten Drittel erhöhten die Nockberge den Druck und belohnten sich mit zwei weiteren Treffern. Mit einem 3:1 ging es in die zweite Pause.
