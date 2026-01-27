Nach Ungarn will auch Slowakei gegen EU klagen

Das Importverbot war so ausgestaltet worden, dass keine Einstimmigkeit nötig war, um es gegen den Widerstand von Ungarn und der Slowakei beschließen zu können. Genau diesen Aspekt sehen die beiden osteuropäischen Länder als „Verletzung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico will sich eigenen Angaben zufolge mit seinem ungarischen Amtskollegen Viktor Orbán abstimmen.