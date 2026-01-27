Horrorunfall sorgte für Totalsperre auf der A12

Dramatische Szenen spielten sich am frühen Dienstagnachmittag auf der A12 Inntalautobahn bei Radfeld im Tiroler Unterland ab. Offenbar krachte ein Pkw in einen Sattelschlepper, der Pkw-Lenker erlitt schwerste Verletzungen.
Das verheerende Unglück ereignete sich kurz vor 14.30 Uhr auf der Fahrbahn Richtung Innsbruck. Ersten Informationen zufolge krachte ein einheimischer Klein-Lkw in das Heck eines italienischen Sattelschleppers.
Umleitung über den Pannenstreifen
Dabei wurde der Pkw-Lenker schwerst verletzt, für den Rettungseinsatz musste die Autobahn Fahrtrichtung Innsbruck zunächst komplett gesperrt werden. Inzwischen wird der Verkehr laut Polizei über den Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nähere Infos sind noch nicht bekannt.
