Kärntner Ex-Teamspieler beendet im Sommer Karriere

Nach Tumulten: USA droht ein neuer Shutdown
Toter (37) bei Demo
Kärntner Ex-Nationalspieler Spendier wird seine Karriere beenden. Größter Erfolg war Cupsieg in Tirol. Mit der Familie geht’s zurück in die Heimat.
Endspurt für Handballer Sebastian Spendier! Der St. Veiter wird seine Profikarriere nach der Saison bei Schwaz beenden. „Die Schulter macht nicht mehr mit“, begründet der 29-Jährige den Entschluss. Verletzt ist Spendier schon länger – zuletzt ließ er sich fit spritzen, um durchzubeißen. „Aber um wirklich weiterzumachen, müsste ich das operieren. Da habe ich mich dagegen entschieden. Im Alltag ist die Verletzung nicht hinderlich“, erklärt er.
