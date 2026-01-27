Spektakuläre Wende im Belgrader Hundedrama

Es war ein Video, das sowohl in Österreich als auch in Serbien gehörig für Aufregung unter Tierliebhabern gesorgt hatte. Zu sehen in dem etwas mehr als dreiminütigen, aus mehreren Kameras zusammengeschnittenen Clip, den ein Tierheim nördlich der serbischen Hauptstadt Belgrad auf Facebook gepostet hatte: ein Auto mit Wiener Kennzeichen, das im Dunkeln vor dem Tierheim hält und danach einen Hund aussetzt. Was grauenhaft klingt, könnte nun doch ganz anders abgelaufen sein.