Gasser vor Olympia

„Ganz entspannt sind meine Konkurrentinnen nicht“

Wintersport
27.01.2026 16:42
2018 und 2022 krönt sich Snowboarderin Anna Gasser jeweils zur Olympia-Siegerin auf der Big Air Schanze. Im krone.tv-Interview spricht sie über die Ausgangslage, ihre ersten olympischen Spiele in Europa und was die Konkurrenz vor dem Großevent über sie denkt. 

