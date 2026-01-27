Größtes Rutschenprojekt zwischen Berlin und Zürich

Starke Rolle im Burgenland-Tourismus

Auch im Landesvergleich zählt Lutzmannsburg mittlerweile zu den wichtigsten Tourismusgemeinden. Rund neun Prozent aller burgenländischen Nächtigungen entfallen auf den Thermenstandort. Damit liegt die Gemeinde hinter Bad Tatzmannsdorf und Podersdorf auf Rang drei. Für Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel ist klar: „Die Nächtigungsrekorde des Landes würden nicht funktionieren, wenn nicht die Orte und die Betriebe funktionieren.“

Stetiges Wachstum trotz Krisenjahren

Sonnentherme-Geschäftsführer Werner Cerutti verwies auf die Entwicklung der vergangenen Jahre. „Es ist stetig vorangegangen“, sagte Cerutti. Der jüngste Zuwachs von fast 30.000 Nächtigungen sei vor allem auf Camping- und Glampinggäste zurückzuführen. Auch bei den Besucherzahlen zeigt sich die Größe des Standorts. Die durchschnittliche Tagesauslastung liegt bei mehr als 1.300 Gästen, an Spitzentagen kommen bis zu 2.800 Besucher. Insgesamt werden jährlich rund 462.000 Gäste gezählt.

1,6 Millionen Euro für mehr Energieautarkie

Neben dem Ausbau des Angebots investiert die Sonnentherme auch in die eigene Stromerzeugung. In eine geplante Agri-Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher fließen dafür 1,6 Millionen Euro. Burgenland-Energie-CEO Stephan Sharma rechnet mit deutlichen Effekten. „Nach dem Ausbau werden rund 50 Prozent des Strombedarfs selbst abgedeckt“, erklärte Sharma. Dadurch erspare man sich etwa 200.000 Euro an Energiekosten pro Jahr.